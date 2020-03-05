Журнал Time поместил на свои обложки сто «женщин года»

«Вдохновившись ежегодной номинацией Time “Человек года”, мы выбрали влиятельную женщину каждого года, начиная с 1920 года, в честь сотой годовщины получения женщинами права голоса в США», — сообщают авторы проекта.
Они отмечают, что на протяжении 72 лет журнал избирал победителя в номинации «Мужчина года»: почти всегда это «был мужчина, обычно президент или премьер-министр или же некий промышленный гигант», лишь несколько раз на обложки попадали женщины или группа человек. И хотя в 1999 году номинация поменяла свое название на «Человек года», «выбор часто оставался тем же».
«Проект 100 женщин года предназначен, чтобы поместить в центр внимания влиятельных женщин, которых часто затмевали», — отмечают авторы. Всего было создано 89 новых обложек, ещё 11 достались женщинам, ранее уже победившим в номинации «Человек года».
«От (первой женщины-пилота перелетевшей Атлантический океан — ред.) Амелии Эрхарт до (певицы — ред.) Бейонсе, от (первой леди Аргентины) Эвы Перон до (лауреата Нобелевской премии мира — ред.) Малалы Юсуфзай — встречайте 100 женщин, определивших облик столетия», — сообщает журнал.
Среди других выдающихся женщин, украсивших обложки журнала — американские суфражистки, мексиканская художница Фрида Кало, британская королева Елизавета II и принцесса Диана, единственная женщина-премьер Индии Индира Ганди, участвовавшая в открытии ВИЧ французский вирусолог Франсуаза Барре-Синусси, борец за демократию Мьянмы Аун Сан Су Чжи, эко-активистка Грета Тунберг и многие другие. Обложку за 2012 год украсили участницы группы Pussy Riot из России.