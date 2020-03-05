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19:24 (мск), источник: РИА Новости

В Центробанке рассказали, как не стать жертвой телефонных аферистов

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В Банке России дали рекомендации, как реагировать на подозрительные телефонные звонки от имени финансовых учреждений, сообщила «Москва 24».

Источник: AP 2020

В пресс-службе Центробанка призвали не верить звонкам от якобы представителей регулятора с предложениями получить какие-либо выплаты, так как организация не работает напрямую с физлицами.

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«Ни счетов, ни карт, ни тем более накопленного кешбэка в Центральном банке у граждан быть не может», — подчеркнули в ЦБ.

При подозрительных звонках от незнакомцев, представляющихся сотрудниками финансовых учреждений, следует сбрасывать вызов и самостоятельно звонить за уточнением в организацию, от имени которой якобы с вами связывались, предупредили специалисты. Причем, набирать следует официальный номер телефона этой организации, а не тот, с которого поступил вызов.

В качестве примера подозрительного вызова представители ЦБ назвали предложения «спасти» деньги от мошенников, перевести на резервный счет, а также сообщения о различных выплатах, компенсациях, выигрышах в лотерею и других тому подобных.

«Никогда не сообщайте никому конфиденциальные данные: секретный код на обратной стороне вашей карты, коды из СМС, логин и пароль от онлайн-кабинета в вашем банке», — предостерегли в пресс-службе регулятора.

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