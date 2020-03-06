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00:58 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты рассказали об отношении россиян к президенту-женщине

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщину на посту президента России хотели бы видеть только 21% россиян, при этом женщина-политик должна быть образованной, порядочной и решительной, свидетельствуют данные совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

Источник: РИА Новости

По данным исследования, 69% россиян хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, по 51% — во главе одной из ведущих партий и на посту руководителя фракции или комитета Госдумы, 31% — на посту председателя правительства, 21% — на посту президента РФ, на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора.

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Отмечается, что при этом больше всего граждане не хотели бы видеть женщину на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора (83%), а также на посту президента (68%), на посту председателя правительства (56%).

Как указано в опросе, по мнению россиян, в первую очередь женщина-политик должна обладать такими качествами, как ум, образованность, грамотность, компетентность, профессионализм (36%), также 29% респондентов ответили, что в ней должны присутствовать порядочность, честность, проницательность, 14% — она должна обладать силой, волей, решительностью.

По результатам исследования, в наибольшей мере соответствует названным россиянами качествам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (19%), на втором месте — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).

При этом в опросе указано, что более половины опрошенных (52%) проголосовали бы за такую женщину на выборах президента в 2024 году, если бы она планировала баллотироваться, 39% — не стали бы голосовать.

Те, кто дал отрицательный ответ, среди причин в первую очередь указывали, что президентом должен быть мужчина (36%), также 14% против женщин в политике.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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