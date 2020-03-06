00:58 (мск), источник: РИА Новости
Эксперты рассказали об отношении россиян к президенту-женщине
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщину на посту президента России хотели бы видеть только 21% россиян, при этом
По данным исследования, 69% россиян хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, по 51% — во главе одной из ведущих партий и на посту руководителя фракции или комитета Госдумы, 31% — на посту председателя правительства, 21% — на посту президента РФ, на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора.
Отмечается, что при этом больше всего граждане не хотели бы видеть женщину на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора (83%), а также на посту президента (68%), на посту председателя правительства (56%).
Как указано в опросе, по мнению россиян, в первую очередь
По результатам исследования, в наибольшей мере соответствует названным россиянами качествам председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко (19%), на втором месте — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (11%), а третье место разделили глава ЦИК РФ Элла Памфилова и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина (по 5% соответственно).
Те, кто дал отрицательный ответ, среди причин в первую очередь указывали, что президентом должен быть мужчина (36%), также 14% против женщин в политике.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 марта 2020 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.