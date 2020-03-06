ФБР запустило рекламу на русском языке с фотографией Высоцкого

В рекламе использован кадр из телефильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий исполнил роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова. Подпись гласит: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого». Рядом размещен логотип ФБР.
При нажатии на пост осуществляется переход на сайт отделения контрразведки ФБР, где на русском и английском просят поделиться какой-нибудь важной для США информацией, пишет «РИА Новости».
Сотрудники ФБР уверяют, что поделиться данными можно в доверительной обстановке при полной конфиденциальности.
Еще в октябре прошлого года телеканал CNN сообщал, что ФБР занимается в Facebook вербовкой россиян, проживающих в США.
Публикации появляются в качестве адресной рекламы в лентах пользователей и гласят примерно «Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи!».
Несколькими месяцами ранее ЦРУ открыло вакансии для русскоговорящих. Объявление о работе было опубликовано также на русском языке и с орфографическими ошибками.