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11:59 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

История одного преступления: в центре Москвы найден старинный сейф со следами взлома

Он был изготовлен в конце XIX — начале XX века на знаменитом заводе «Меллер», специализирующемся на производстве металлических несгораемых шкафов. Сейфы, сделанные на заводе, считались очень надежными. Чтобы доказать это, производители закладывали в тайник каждого десятого сейфа бриллиант весом в один карат.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Артефакт с необычной историей обнаружили археологи на улице Казакова в Басманном районе Москвы. Старинный сейф со следами взлома был найден во время проведения работ по расширению полосы отвода для путей Московско-Курской железной дороги. Судя по маркировке, он был изготовлен в конце XIX — начале XX веков на знаменитом заводе «Меллер» (W. Moeller), специализирующемся на производстве металлических несгораемых шкафов. Его сейфы славились в России и за ее пределами своей высокой надежностью. В качестве доказательства этого факта владельцы торговой марки закладывали в тайник каждого десятого сейфа бриллиант весом в один карат.

Для частного использования приобрести такой сейф могли себе позволить только очень обеспеченные люди. Или же они покупались для нужд учреждений. Археологи отмечают, что место обнаружения находки крайне необычно: сейф нашли в железнодорожном откосе. Сам несгораемый шкаф при этом был поврежден.

Специалисты предполагают, что найденный артефакт был украден, взломан и сброшен в откос. Это объясняет отсутствие у него дверцы, а также деформацию стенок и отделения, где был тайник.

В сейфе могли хранить деньги, ценные вещи или важные документы. Справиться со взломом и транспортировкой такого хранилища могла лишь группа людей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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«Найденный сейф представляет собой металлическую конструкцию весом около 100 килограммов. Высота несгораемого шкафа — один метр, а ширина — около 60 сантиметров. Внизу он имеет литые ножки на колесиках. На их фасадах стоит маркировка “Меллер. Москва. Существ. с 1857 г.”. Сейфы Меллера очень ценились в начале прошлого века. Они производились по особой технологии. Сейфовый металл изготовлялся методом горячей ковки с точной подгонкой деталей, что повышало его прочность. Внутри шкафа в верхней части размещался дополнительный металлический ящик с дверкой. Для особой огнестойкости пространство между стальными пластинами стенок сейфа заполнялось уплотненным асбестом», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам главы ведомства, на Всемирной выставке в 1901 году, которая проходила в Париже, продукция фирмы «Меллер» из Москвы получила медаль за отличное качество. Всего же в России до революции 1917 года существовало несколько фирм по изготовлению стальных несгораемых шкафов: фабрика братьев Смирновых в Москве, товарищество Сущевского завода несгораемых шкафов и кухонных плит, «Артур Коппель», «Ф. К. Сан-Галли», «Саламандра». Среди этих предприятий фирма «Меллер» считалась одной из лучших.

Как отметил Алексей Емельянов, сейчас специалисты тщательно изучают артефакт. В будущем старинный сейф передадут в фонды одного из столичных музеев.

В Москве археологи периодически находят предметы, хранящие память о жизни города и прошлых поколений его жителей. Специалисты изучают их состояние и определяют ценность, после чего принимают решение, как их сохранить.

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Так, в конце 2019 года при раскопках на территории бывшего воспитательного дома на Москворецкой набережной археологи обнаружили свыше 900 старинных предметов быта. Это медные нательные кресты и перстни-печатки, монеты, курительные трубки, пуговицы, пряжки для ремней, элементы конской упряжи, стеклянная бусина, железные ножи, а также гвозди, свинцовые пули и другие артефакты XII—XIX вв. Кроме того, здесь была найдена уникальная серия фрагментов лепных керамических сосудов с ямочным орнаментом. Артефакты относят к позднему этапу неолитической льяловской культуры (IV-III тысячелетия до нашей эры). Они могут свидетельствовать о существовании древней стоянки рыбаков на берегу Москвы-реки.

Прошлой осенью на Остоженке нашли цельную шахматную фигурку слона, вырезанную из кости, из набора XVII—XVIII вв. Скорее всего, она принадлежала кому-то из местных жителей. Во времена, когда фигурка была изготовлена, на Остоженке жили несколько дворянских семей, а также мелкие торговцы, ремесленники, чиновники невысоких рангов и служащие. А до этого возле Сретенки археологам удалось обнаружить следы небольшой литейной мастерской. Она располагалась здесь в XVII — начале XVIII века. Специалисты нашли фрагменты резервуара для воды (большой деревянной бочки) и ремесленное оборудование. Это часть каменной литейной формы и два керамических тигля — специальных горшка, которые использовались для первичной выплавки металла и руды. Вероятно, эти приспособления служили для изготовления нательных крестов.

Всего же за последние девять лет московские археологи нашли более 45 тысяч артефактов. Ценные экспонаты были переданы на хранение в музеи Москвы.

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