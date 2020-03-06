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11:45 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни, рассказали в пресс-службе Минтруда.

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Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин из-за коронавируса.

«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — сказали в Минтруде.

В министерстве напомнили, что российские власти предпринимают все меры для противодействия распространению коронавируса, а случаи отстранения от работы из-за карантина остаются единичными.
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«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания», — добавили в Минтруде.

В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.

По последним данным, число зараженных в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в семи десятках стран, умерли 267 человек.

В России отмечено семь случаев заболевания: у двоих граждан Китая, которых уже выписали, трех россиян, эвакуированных с лайнера «Diamond Princess», и еще одного, вернувшегося из Италии, а также у иностранного студента, учащегося в Санкт-Петербурге и приехавшего из Италии.

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5 марта© Ньюстюб
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