11:45 (мск), источник: РИА Новости
Минтруд объяснил, как оплачиваются больничные из-за карантина
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Работодатели оплачивают больничный
Так в ведомстве прокомментировали предложение депутата Госдумы Андрея Ветлужских увеличить выплаты по больничным для тех, кого отправят на карантин
«Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина», — сказали в Минтруде.
«Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания», — добавили в Минтруде.
В канун Нового года власти Китая известили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус нового типа 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.
По последним данным, число зараженных в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечились более 53,7 тысяч. За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в семи десятках стран, умерли 267 человек.
В России отмечено семь случаев заболевания: у двоих граждан Китая, которых уже выписали, трех россиян, эвакуированных с лайнера «Diamond Princess», и еще одного, вернувшегося из Италии, а также у иностранного студента, учащегося в