12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В итальянской деревне из-под крана вместо воды полилось вино
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Жители маленькой итальянской деревушки Сеттекани на севере Италии стали свидетелями необычного явления. Из крана вместо воды у них полилось красное игристое вино.
Выяснилось, что никакого чуда здесь нет. Просто на местной винодельне произошла авария, в результате которой вино попало в систему водопровода и начало по трубам попадать в дома людей, живущих поблизости.
Некоторые из счастливчиков успели набрать вино
Узнав об аварии, местные власти в максимально короткие сроки устранили утечку и извинились перед жителями. Однако многие жители «возмутились», что чиновники слишком быстро решили эту проблему.
Екатерина Гура