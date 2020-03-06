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12:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В итальянской деревне из-под крана вместо воды полилось вино

Все из-за аварии на винном заводе.

Жители маленькой итальянской деревушки Сеттекани на севере Италии стали свидетелями необычного явления. Из крана вместо воды у них полилось красное игристое вино.

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Выяснилось, что никакого чуда здесь нет. Просто на местной винодельне произошла авария, в результате которой вино попало в систему водопровода и начало по трубам попадать в дома людей, живущих поблизости.

Некоторые из счастливчиков успели набрать вино из-под крана в бутылки и снять происходящее на видео, пишет Telegraph.

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Узнав об аварии, местные власти в максимально короткие сроки устранили утечку и извинились перед жителями. Однако многие жители «возмутились», что чиновники слишком быстро решили эту проблему.

Екатерина Гура

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