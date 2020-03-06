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14:46 (мск), источник: Ведомости

Вещатель «Евровидения» сообщил о проблемах с конкурсом из-за коронавируса

Нидерландская компания NPO, которой в 2020 г. принадлежат права на проведение конкурса «Евровидение» в Роттердаме, заявила, что рассмотрит «альтернативные планы действий» в связи с первым случаем смерти от COVID-19 в стране, сообщает Reuters со ссылкой на агентство ANP. В пятницу, 6 марта, после заражения коронавирусом скончался 86-летний пациент, сообщил национальный институт общественного здоровья.

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97 886Инфицировано
3 348Скончалось
53 797Выздоровело
Источник: Reuters

Вещатель «Евровидения» не сообщает, какие именно сценарии он рассматривает, и отметил, что будет следовать указаниям служб здравоохранения. К четвергу в Нидерландах было зафиксировано 82 случая заражения коронавирусом, гласят официальные данные по заболеваемости.

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«Евровидение-2020», согласно текущим планам, будет проходить с 12 по 16 мая. На прошлой неделе «Первый канал» сообщил, что Россию на конкурсе будет представлять группа Little Big, известная, помимо прочих песен, вирусным хитом Skibidi.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о более чем 95 000 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом к 5 марта, 3015 из них закончились смертельным исходом. Основные очаги распространения коронаваруса в Европе и Азии — Италия и материковый Китай соответственно. Департамент гражданской защиты Италии сообщает о 3296 заболевших COVID-19, преимущественно в северных регионах, а комиссия по здравоохранению Китая — о более чем 80 000.

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