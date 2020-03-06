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14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские женщины назвали размер желаемой зарплаты

Размер желанной зарплаты, которую бы хотели получать женщины, в России составляет в среднем 80 тысяч рублей. В Москве этот показатель выше — 97 тысяч рублей.

Источник: webandi/СС0

Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Работа.ру», который есть с распоряжении «Ленты.ру».

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Отмечается, что мужчины в России хотят получать от 103 тысяч рублей. Так называемый возраст карьерного успеха, когда соискатель претендует на руководящую должность, у женщин наступает в 41 год, а у мужчин — в 45 лет. При этом под шефством женщины готовы работать всего 7 процентов респондентов, начальника мужчину предпочитают 42 процента опрошенных.

Кроме того, опрос показал, что среди женщин больше карьеристов, чем среди мужчин. Выбирая между романтическими отношениями на рабочем месте и карьерой, 25 процентов девушек предпочли бы именно работу, а отношения — только 13 процентов.

Согласно недавнему исследованию Райфайзенбанка, в 13 процентах семей, живущих в российских мегаполисах, семейный бюджет в основном или полностью формируется за счет доходов жены. Поровну из доходов мужа и жены бюджет состоит у 31 процента семей. Перекос в семейном бюджете в сторону доходов мужа зафиксирован в 40 процентах семей.

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