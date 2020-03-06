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15:22 (мск), источник: РИА Новости

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.

Источник: РИА Новости

Бывшая участница «Дома-2», а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что «отчаявшиеся от нищеты россияне» и «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема с рождаемостью, по ее мнению, «не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян».

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«Ну что, когда кликушничество поутихло, и все кому не лень перестали интерпретировать мои слова, выкладываю лингвистическую экспертизу от ведущего специалиста по русскому языку в стране, доктора филологических наук, профессура кафедры общего и русского языкознания — Осадчего Михаила Андреевича», — написала Водонаева, продемонстрировав документ на бланке Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина.

В выводах документа указано, что признаки пропаганды исключительности, превосходства по признаку пола, расы, национальности или происхождения в исследованных материалах отсутствуют. Не обнаружено в них и «лингвистических признаков унижения человеческого достоинства», «возбуждения вражды, ненависти по отношению к группе лиц», а также «выражений, которые содержат негативные оценки в отношении какой-либо национальности, религиозной, социальной группы, в сравнении с другими группами».

«Судьи и сотрудники правоохранительных органов с максимальным уважением относятся к экспертизам и специалистам отсюда», — заявила Водонаева, отметив, что копии документов переданы «в помощь экспертам МВД», и они с адвокатом «с нетерпением ждем результата».

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