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2 миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
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15:31 (мск), источник: Секрет Фирмы

2 млн рублей авансом. Российской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз

Продавщица детской одежды из Москвы исчезла после того, как на её карточку по ошибке начислили 2 млн рублей. Получив зарплату, на которую женщина явно не рассчитывала, она перестала отвечать на звонки и почту и не вернулась на работу.

Источник: СС0/julie_vdd
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Россиянка устроилась в магазин в столичном ЦУМе в октябре 2019 года, заняв должность заведующей отделом молодежной и детской одежды. Официальный оклад на этой позиции составлял всего 23 000 рублей в месяц. Но при начислении аванса бухгалтерия магазина просчиталась, и в поступившей на счёт женщины сумме оказалось несколько лишних нулей. Таким образом, жалование увеличилось примерно в 87 раз.

С момента зачисления денег 27 ноября о работнице магазина ничего не было слышно. Не сумев связаться со своей сотрудницей, руководство магазина обратилось в полицию с просьбой помочь вернуть деньги.

Сейчас в МВД выясняют обстоятельства инцидента и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ошибочные переводы не редкость, однако по закону гражданин обязан вернуть случайным образом полученные средства, иначе его могут признать виновным в незаконном присвоении, мошенничестве или растрате. Если получивший на карту непредвиденные деньги не обратится в банк добровольно, его можно обязать вернуть их через суд. Однако успех подобных исков зависит от того, сможет ли изначальный хозяин средств доказать свою ошибку.

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