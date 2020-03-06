2 млн рублей авансом. Российской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз

Россиянка устроилась в магазин в столичном ЦУМе в октябре 2019 года, заняв должность заведующей отделом молодежной и детской одежды. Официальный оклад на этой позиции составлял всего 23 000 рублей в месяц. Но при начислении аванса бухгалтерия магазина просчиталась, и в поступившей на счёт женщины сумме оказалось несколько лишних нулей. Таким образом, жалование увеличилось примерно в 87 раз.
С момента зачисления денег 27 ноября о работнице магазина ничего не было слышно. Не сумев связаться со своей сотрудницей, руководство магазина обратилось в полицию с просьбой помочь вернуть деньги.
Ошибочные переводы не редкость, однако по закону гражданин обязан вернуть случайным образом полученные средства, иначе его могут признать виновным в незаконном присвоении, мошенничестве или растрате. Если получивший на карту непредвиденные деньги не обратится в банк добровольно, его можно обязать вернуть их через суд. Однако успех подобных исков зависит от того, сможет ли изначальный хозяин средств доказать свою ошибку.