Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Два миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
17:04 (мск), источник: РИА Новости

Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж

ИВАНОВО, 6 мар — РИА Новости. Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, пообщался с жителями города.

«А возьмите меня замуж», — прокричала одна девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Путин был несколько озадачен. Они перекинулись парой фраз, после чего девушка поблагодарила его.

Позже на встрече с представителями общественности Путин рассказал, что ему во время рабочей поездки в Иваново сделали предложение вступить в брак.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Не хочется говорить тривиальные вещи, но невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал Путин.

Он отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.

Путин встречается с общественностью в Иваново. Прямая трансляция
Во время загрузки произошла ошибка.
17:05 (мск)© Ньюстюб
 'Восставший из мертвых' идет в президенты США, но погубит Украину
'Это сейчас единственное оружие'. Мифы и правда о коронавирусе
В России за сутки зафиксировали шесть новых случаев коронавируса
Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет
Продавщице из Москвы по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Водонаева показала результаты экспертизы своего поста о быдле
Показаны лучшие черно-белые фотографии года
Как работает налог, из-за которого Тиньков ошибся в 3333 раза
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
7 самых худших иномарок для эксплуатации в жару
Кому вернут советские вклады? Долгожданный сюрприз
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Леди
Меган и Гарри впервые вышли в свет после «отречения от престола» Для выхода в свет 38-летняя герцогиня выбрала небесно-голубое платье Victoria Beckham.
Новости партнеров
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Ученые узнали, в каком месяце рождаются самые умные дети
Двоечники: звезды, которые не смогли получить даже среднего образования
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь