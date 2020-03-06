Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 В России официально трудоустроили кота Рыжего кота Степана официально трудоустроили в Городенскую сельскую библиотеку
Фоторепортажи
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка рассказала о лайфхаке, позволяющем быстро накопить деньги

На собранные монетки они сумела улететь на Гавайи.

35-летняя учительница из Сиднея по имени Шанталь Лламас преподает учащимся средних классов финансовую грамотность, но недавно кое-чему полезному ее научил сам школьник.

Как рассказала Шанталь изданию News.com.au, один из ее учеников посоветовал ей необычный способ накопить деньги. Для этого нужно наполнить бутылку из-под газировки объемом 600-миллилитров монетами по два австралийских доллара (эти монеты — одни из самых маленьких, и они спокойно проходят через бутылочное горлышко). По словам мальчика, если бутылка окажется заполнена доверху, то в ней будет около тысячи долларов.

Шанталь призналась, что засомневалась в таких подсчетах, но все же решила проверить этот способ.

Сначала они с мужем положили в бутылку 20 долларов мелкими монетами и сразу удивились, насколько мало места они заняли.

Это их подзадорило, и они начали менять деньги, чтобы бросить мелочь в бутылку.

Чтобы полностью заполнить бутылку монетами, паре понадобилось девять месяцев. Всего в копилку поместилось 440 монеток, что составило 880 долларов. На накопленные средства Шанталь с мужем купили билеты на Гавайи и обратно, где они отдыхали 7 дней.

Теперь австралийка намерена пользоваться этим лайфхаком и очень благодарна ученику за полезный совет.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки зафиксировали шесть новых случаев коронавируса
Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет
Продавщице из Москвы по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Водонаева показала результаты экспертизы своего поста о быдле
Показаны лучшие черно-белые фотографии года
Девушка из Иванова озадачила Путина просьбой взять ее замуж
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Авто
Hyundai показала обновленную Creta (фото) Корейский кроссовер получил новую решетку радиатора и версию с двухцветной окраской кузова
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 311
Как построить хорошую семью? 284
Любимые картины для женщин и про женщин. 228
Что вы отвечаете ребенку... 152
Леди
Меган и Гарри впервые вышли в свет после «отречения от престола» Для выхода в свет 38-летняя герцогиня выбрала небесно-голубое платье Victoria Beckham.
Новости партнеров
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Экс-замминистра обороны СССР погиб: его смерть засняли камеры
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь