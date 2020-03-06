17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка рассказала о лайфхаке, позволяющем быстро накопить деньги
На собранные монетки они сумела улететь на Гавайи.
35-летняя учительница из Сиднея по имени Шанталь Лламас преподает учащимся средних классов финансовую грамотность, но недавно
Как рассказала Шанталь изданию News.com.au, один из ее учеников посоветовал ей необычный способ накопить деньги. Для этого нужно наполнить бутылку
Шанталь призналась, что засомневалась в таких подсчетах, но все же решила проверить этот способ.
Это их подзадорило, и они начали менять деньги, чтобы бросить мелочь в бутылку.
Чтобы полностью заполнить бутылку монетами, паре понадобилось девять месяцев. Всего в копилку поместилось 440 монеток, что составило 880 долларов. На накопленные средства Шанталь с мужем купили билеты на Гавайи и обратно, где они отдыхали 7 дней.
Теперь австралийка намерена пользоваться этим лайфхаком и очень благодарна ученику за полезный совет.
Екатерина Гура