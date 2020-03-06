17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На аукционе продадут наряд с сотнями автографов знаменитостей
Стартовая цена лота составляет 6 тысяч долларов.
Голливудская художница по костюмам Сэнди Пауэлл, которая неоднократно становилась победителем премии «Оскар», выставила на аукцион белый брючный костюм, в котором она была на церемонии в 2020 году.
Главная особенность наряда — в его уникальности. Дело в том, что на пиджаке и брюках оставили свои автографы более 200 мировых знаменитостей, среди которых Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Элтон Джон, Рене Зеллвегер, Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон, Хоакин Феникс, Билли Айлиш, Спайк Ли, Пон Чжун Хо и многие другие, пишет The Guardian.
Чтобы получить уникальный «принт» на костюме, Пауэлл надевала костюм на несколько «оскаровских» вечеринок и предлагала звездам расписаться на себе маркером.
Сейчас стартовая цена лота составляет 6 тысяч долларов, но поторговаться на «звездный» костюм можно будет еще шесть дней.
Екатерина Гура