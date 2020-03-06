17:49 (мск), источник: Forbes
«Буду бороться за жизнь»: Тиньков рассказал о найденной у него лейкемии
Миллиардер Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. По его словам, ему приходится бороться за жизнь.
«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии, — говорится в заявлении Олега Тинькова, переданном его представителем. — Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».
«Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — отметил он.
С бизнесом, по его словам, «по плану», им управляет «прекрасная команда», а сам он уже пару лет как отошел от операционной деятельности. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — заключил он.
В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году якобы скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.
В октябре того года TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого стоимость доли Тинькова в компании превысила $1 млрд.
При этом бизнесмен, как утверждается в обвинительном акте, подал в Налоговое управление США (IRS) недостоверную налоговую декларацию о том, что его доход за 2013 год составил $205 317.
В другом документе для IRS, который США также считают недостоверным, — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, говорилось, что состояние Тинькова равняется $300 000. По предъявленным обвинениям Тинькову в сумме грозит до шести лет тюрьмы.
Лондонский суд отпустил Тинькова под залог в £20 млн фунтов. По условиям залога бизнесмен, сдавший паспорта, должен не покидать город, не выходить из квартиры с 7 вечера до 7 утра и трижды в неделю отмечаться в полиции.