«Шанинке» вернули аккредитацию

«“Шанинке” возвращена государственная аккредитация. “Шанинка” долгое время существовала и заслужила свою репутацию без аккредитации, потом жила с аккредитацией, потом снова без нее, и вот теперь она у нас есть снова», — написал господин Юдин.
Напомним, в июне 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации МВШСЭН за «многочисленные нарушения требований образовательных стандартов». Вуз считал, что требования ведомства оторваны от реальности, а в самом заключении комиссии есть ряд фактических ошибок. У «Шанинки» оставалась образовательная лицензия, которая позволяет обучать студентов, выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета.
Российско-британское высшее учебное заведение «Московская высшая школа социальных и экономических наук» основана Теодором Шаниным в 1995 году. «Шанинка» ведет обучение по валидированным Манчестерским университетом программам бакалавриата и магистратуры.