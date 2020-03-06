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6 марта, источник: Коммерсантъ

«Шанинке» вернули аккредитацию

Московской высшей школе социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка») вернули аккредитацию, сообщил доцент кафедры политических и правовых учений вуза Григорий Юдин в Facebook. Образовательные программы соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам, следует из заключения (экспертов по результатам аккредитационной экспертизы.

Источник: Фонд Егора Гайдара

«“Шанинке” возвращена государственная аккредитация. “Шанинка” долгое время существовала и заслужила свою репутацию без аккредитации, потом жила с аккредитацией, потом снова без нее, и вот теперь она у нас есть снова», — написал господин Юдин.

Напомним, в июне 2018 года Рособрнадзор лишил аккредитации МВШСЭН за «многочисленные нарушения требований образовательных стандартов». Вуз считал, что требования ведомства оторваны от реальности, а в самом заключении комиссии есть ряд фактических ошибок. У «Шанинки» оставалась образовательная лицензия, которая позволяет обучать студентов, выдавать дипломы негосударственного образца, а также дипломы Манчестерского университета.

Российско-британское высшее учебное заведение «Московская высшая школа социальных и экономических наук» основана Теодором Шаниным в 1995 году. «Шанинка» ведет обучение по валидированным Манчестерским университетом программам бакалавриата и магистратуры.

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