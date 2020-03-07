Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
08:58 (мск), источник: BFM.ru

Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра культуры Татарстана

Торжество прошло в музее, который закрыли на время мероприятия.

Прокуратура Татарстана сочла нарушением закрытие Галереи современного искусства в Казани 2 февраля на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прокуратуре напомнили, что согласно регламенту платных услуг музея оказание их за деньги не является основной деятельностью учреждения и осуществляется без снижения качества основной деятельности. Бракосочетание в галерее проводить можно, согласно постановлению правительства Татарстана, однако в документе не прописан порядок его проведения, а также численность приглашенных и возможность ограничить работу музея.

По итогам проверки прокуратура Татарстана внесла представление музею об устранении нарушений.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Путин прокомментировал поправки к конституции
Почему ипотечные ставки в этом году продолжат снижаться?
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
Сбежавшая за границу следователь обвинила руководство во взятках
Зеленский назвал сроки выхода Киева из переговоров по Донбассу
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с ОПЕК
«Назад в будущее»: Док и Марти обрадовали фанатов новым фото
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Зависимость от соцсетей 151
Что за праздник - 8 марта? 147
ВНИМАНИЕ ! 119
Самоизоляция 83
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Весенние открытки к 8 Марта: шесть идей Шесть видеоинструкций по созданию весеннего настроения
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь