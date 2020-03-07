08:58 (мск), источник: BFM.ru
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра культуры Татарстана
Торжество прошло в музее, который закрыли на время мероприятия.
Прокуратура Татарстана сочла нарушением закрытие Галереи современного искусства в Казани 2 февраля на время празднования свадьбы дочери министра культуры региона Ирады Аюповой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на надзорное ведомство.
В прокуратуре напомнили, что согласно регламенту платных услуг музея оказание их за деньги не является основной деятельностью учреждения и осуществляется без снижения качества основной деятельности. Бракосочетание в галерее проводить можно, согласно постановлению правительства Татарстана, однако в документе не прописан порядок его проведения, а также численность приглашенных и возможность ограничить работу музея.
По итогам проверки прокуратура Татарстана внесла представление музею об устранении нарушений.