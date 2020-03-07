06:39 (мск), источник: Lenta.Ru
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам
Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам
Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно.
Он добавил, что судиться с ФБР сложно и дорого, однако, «безусловно,
По словам Никиты Высоцкого, образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть
Ранее ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.
В качестве иллюстрации взят кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI».
При переходе по ссылке пользователям предлагается поделиться сведениями, которые могут помочь в расследованиях преступлений. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — обещают в бюро.