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06:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого. По словам режиссера, образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть чем-то, что на дороге валяется».

Источник: РИА "Новости"

Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого. Об сообщает RT.

Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно.
Никита Высоцкий

Он добавил, что судиться с ФБР сложно и дорого, однако, «безусловно, что-то надо будет сделать».

По словам Никиты Высоцкого, образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть чем-то, что на дороге валяется».

Ранее ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого.

В качестве иллюстрации взят кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI».

Таким способом ФБР пытается привлечь информаторов из числа русскоговорящих американцев.

При переходе по ссылке пользователям предлагается поделиться сведениями, которые могут помочь в расследованиях преступлений. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — обещают в бюро.

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