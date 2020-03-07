Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Два миллиона рублей авансомРоссийской продавщице по ошибке увеличили зарплату в 87 раз
Фоторепортажи
16Что происходит в закрытом на карантин отеле на Канарах
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
05:59 (мск), источник: Известия

Первый памятник Ленину будет установлен в Западной Германии

Город Гельзенкирхен станет первым городом на западе Германии, где будет установлена статуя вождя социалистической революции Владимира Ленина. Об этом 6 марта сообщает лидер «Марксистско-ленинской партии ФРГ» (МЛПГ) Габи Фехтнер.

Источник: Известия
Мы очень рады. Гельзенкирхен — город рабочих. Ленин хорошо сюда вписывается.
Габи Фехтнер

Согласно сообщению немецкого таблоида Bild, после многочисленных препятствий со стороны городских властей, участковый суд дал разрешение установить металлический памятник основателю коммунистического движения большевиков рядом со штаб-квартирой представителей левых политических сил.

Читайте также
Самый веселый барак соцлагеря

Совет западного района города была против установки статуи рядом со зданиями 30-х годов XX века из-за того, что она будет «нарушать облик» архитектурного ансамбля. Суд отклонил этот довод администрации как неубедительный, отмечает «Газета.ру».

Официальные представители городского совета заявили, что коммунистический лидер Ленин символизирует борьбу против демократии и не может быть установлен в городе. Сообщается, что районные власти будут оспаривать решение суда.

Статуя высотой 2,15 метра будет торжественно открыта 14 марта 2020 года сторонниками МЛПГ. Руководство партии приобрело памятник в Чехии на интернет-аукционе. Сумма сделки не разглашается.

В конце октября 2019 года в Киеве на месте памятника Ленину была установлена скульптура «Противостояние» в память о событиях евромайдана.

Читайте также
 Красота напрокат: носят ли еще японки кимоно
Онкотермометр: ученые на 20% повысили точность диагностики рака груди
В России за сутки зафиксировали шесть новых случаев коронавируса
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР
Сбежавшая за границу следователь обвинила руководство во взятках
Зеленский назвал сроки выхода Киева из переговоров по Донбассу
Аналитики про ОПЕК+: «Выйти из сделки было большой ошибкой»
СМИ узнали об арестах членов королевской семьи Саудовской Аравии
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Зависимость от соцсетей 151
Что за праздник - 8 марта? 147
ВНИМАНИЕ ! 119
Самоизоляция 82
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Новости партнеров
Россияне боятся, что в 2024 году президентом станет непредсказуемый политик
НАТО строит планы по лишению России территорий
Запрет на отчуждение территорий РФ вызвал бурную реакцию США
Обновление Конституции поставит крест на президентских планах олигарха
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Пугающая находка: что обнаружили на Марсе (фото)
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь