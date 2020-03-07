Первый памятник Ленину будет установлен в Западной Германии

Мы очень рады. Гельзенкирхен — город рабочих. Ленин хорошо сюда вписывается.
Согласно сообщению немецкого таблоида Bild, после многочисленных препятствий со стороны городских властей, участковый суд дал разрешение установить металлический памятник основателю коммунистического движения большевиков рядом со штаб-квартирой представителей левых политических сил.
Совет западного района города была против установки статуи рядом со зданиями 30-х годов XX века из-за того, что она будет «нарушать облик» архитектурного ансамбля. Суд отклонил этот довод администрации как неубедительный, отмечает «Газета.ру».
Официальные представители городского совета заявили, что коммунистический лидер Ленин символизирует борьбу против демократии и не может быть установлен в городе. Сообщается, что районные власти будут оспаривать решение суда.
Статуя высотой 2,15 метра будет торжественно открыта 14 марта 2020 года сторонниками МЛПГ. Руководство партии приобрело памятник в Чехии на интернет-аукционе. Сумма сделки не разглашается.
В конце октября 2019 года в Киеве на месте памятника Ленину была установлена скульптура «Противостояние» в память о событиях евромайдана.