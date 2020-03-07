Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Вирусолог объясняет мутацию коронавируса По данным китайских ученых, коронавирус мутирует, и у него появились два подтипа — L и S
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
14Женское движение: что такое «Макияж под камуфляж»
10:51 (мск), источник: РИА Новости

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

БРЯНСК, 7 мар — РИА Новости. Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, предложившая Путину взять ее замуж, сказала РИА Новости, что давно восхищается президентом и смогла бы справиться с задачами первой леди.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в пятницу находился с рабочим визитом в Иваново. Когда глава государства общался с горожанами, девушка в толпе попросила Путина взять ее замуж. Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.

Жительница Иваново рассказала РИА Новости, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем. «Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — сказала собеседница.

Она добавила, что к президенту присматривается давно.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — объясняет Юлия свое отношение к президенту.

В день визита Путина в город невест девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и поговорить с ним лично.

«Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии, и так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», — сказала Юлия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. «Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: “Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!” Он ответил: “Интересное предложение, как вас зовут?” Я сказала: “Юлия”, и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился», — рассказала девушка.

Юлия добавляет, что у нее был шанс, и она его использовала. «Я думаю, что я смогла бы (быть женой президента). Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да», — сказала девушка, добавив, что не загадывает надолго.

«Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии», — сказала девушка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин рассказал о предложении жительницы Иваново взять ее в жены
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
 'Восставший из мертвых' идет в президенты США, но погубит Украину
'Это сейчас единственное оружие'. Мифы и правда о коронавирусе
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери министра Татарстана
Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России
В Сети высмеяли кроссовки, похожие на Гитлера и Гоголя
Нурмагомедов пнул пояс соперника во время битвы взглядов
Зеленский назвал сроки выхода Киева из переговоров по Донбассу
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
«Моему начальнику было сложно поверить, что девушки умеют программировать». Женщины — о работе в IT Кто сказал, что это мужская профессия?
Горячие темы на Авто
Зависимость от соцсетей 151
Что за праздник - 8 марта? 147
ВНИМАНИЕ ! 119
Самоизоляция 93
Кино
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ» Ведущая проработала на канале более 20 лет
Новости партнеров
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Неудачная пластика превратила Королеву в невзрачную копию Темниковой
На Сергея Лаврова напали в Женеве
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Дети
Весенние открытки к 8 Марта: шесть идей Шесть видеоинструкций по созданию весеннего настроения
Леди
Меган Маркл в белом тотал-луке встретилась с театральной труппой Герцогиня Сассекская посетила Королевский национальный театр.
Новости партнеров
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Водитель убил высокопоставленного военного в Москве
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь