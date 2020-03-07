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11:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети высмеяли кроссовки, похожие на Гитлера

И немного на Гоголя.

Пользователи соцсетей отметили, что кроссовки Puma благодаря темным вставкам напоминают лицо Адольфа Гитлера с характерной прической и усами.

Первыми сходство заметили российские пользователи. Но затем о нем начали писать по всей Европе.

«Я никогда раньше не замечал. Покупал дважды, но не осознавал сходства до сих пор», — пишет один из читателей. Еще один подписчик в шутку присудил подобию 8 из 10 баллов «по шкале Гитлера».

Но другие не согласились со сравнением: «Я думаю, что это немного надуманно».

Российские пользователи отметили, что при желании кроссовки также могут напомнить лицо Николая Гоголя, Эдгара По, Чарли Чаплина, Николая Лукашенко или даже Михаила Боярского.

Адольф Гитлер и Эдгар По

Анна Лысенко

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