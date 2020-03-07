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21:53 (мск), источник: РИА Новости

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Сети появился отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на Евровидении.

Источник: РИА "Новости"

Ролик выложили на канале «Ютубер» в Telegram. Авторы канала утверждают, что именно с этой песней, которая получит название Uno, музыканты выступят на конкурсе в Роттердаме.

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Официального подтверждения или опровержения этой информации в своих аккаутах в соцсетях группа пока не давала.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая.

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