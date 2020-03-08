08:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Россиянину отказали в скидке на фитнес из-за большого веса
Омский
Мужчина увидел рекламу годовом абонементе за шесть тысяч рублей. Когда он пришел в клуб, администратор заявил ему, что указанная в акции цена распространяется на тех, чей вес меньше 100 килограммов. «Мне объяснили, что крупные люди сильнее портят покрытие зала и тренажеры», — сказал он.
В итоге мужчина приобрел абонемент за 12 тысяч рублей в том
Юрист компании пояснил, что руководство
Суд также встал на сторону предпринимателя. Однако клиент заявил, что намерен подать новый иск. Кроме того, администрация заведения прислала ему письмо о расторжении договора в одностороннем порядке. После этого мужчину перестали пускать в тренажерный зал.
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