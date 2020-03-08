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04:31 (мск), источник: Life.ru

Роза у Клары украла сына. Скандалы и страсти революционерок Цеткин и Люксембург

Пламенные социалистки, проложившие женщинам дорогу в большую политику, шли наперекор общественному мнению не только в политике, но и в любви.

Источник: Life.ru

Восьмого марта в России и ряде других стран празднуется Международный женский день. Главным вдохновителем и инициатором этого праздника была Клара Цеткин — немецкая социалистка, чей прах покоится в Кремлёвской стене. В России вряд ли найдутся люди, которые никогда не слышали имён Цеткин и её близкой подруги и соратницы Розы Люксембург. Улицы и проспекты, названные в их честь, имеются практически в каждом российском городе.

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В советские времена обеих представляли самоотверженными борцами за счастье пролетариата, фактически засекречивая их личную жизнь. У многих создавалось впечатление, что они были классическими синими чулками. Но это далеко не так. Обе революционерки были весьма страстными натурами и умели повергнуть в смятение современников.

Клара и Роза

Ещё до личного знакомства обе женщины успели немало пережить. Клара Айснер, дочь немки и француза, познакомилась в учительской гимназии с беглым революционером из России Осипом Цеткиным. Тот весьма активно заводил связи с немецкими социалистами, что не осталось незамеченным правительством, которое объявило его персоной нон грата.

Цеткину пришлось перебраться во Францию, следом приехала и Клара. В этой стране у них родилось двое сыновей: Максим и Константин, которого близкие и друзья называли исключительно Костя.

Однако семейного счастья не случилось. Осип никак не мог найти порядочную работу, Кларе приходилось работать за двоих и еще заниматься воспитанием детей и ухаживать за мужем, у которого к тому же начались проблемы со здоровьем.
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После его смерти Клара вернулась на родину с детьми.

Роза родилась в весьма преуспевающей семье польских евреев и была подданной Российской Империи. В гимназии она увлеклась революционными идеями и позднее эмигрировала в Швейцарию, заодно получив степень доктора права (женщина с докторской степенью в те времена была экстраординарным явлением). В конце 90-х она перебралась в Германию, где заключила фиктивный брак с немцем исключительно ради получения гражданства и чтобы обезопасить себя от возможных экстрадиций по запросу других стран.

Тогда и состоялось сближение двух пламенных социалисток. С тех пор их имена почти всегда упоминались вместе, хотя на самом деле с политической точки зрения они были разными фигурами. Цеткин всегда занималась только женским движением в социал-демократии. Будучи главным редактором газеты «Равенство», она отвечала в первую очередь за «женский вопрос» и привлечение дам на сторону партии.

Тогда как Люксембург была самостоятельным игроком в политике, которой она занималась наравне с мужчинами (что было большой редкостью в те годы).

К тому же она считалась весьма крупным теоретиком и мыслителем, с которой не считали зазорным полемизировать и ведущие марксисты.

Клара бунтует

В 1897 году в рядах немецких социалистов разразился весьма необычный скандал. На этот раз причиной послужили не политические разногласия, а личная жизнь одной из самых заметных активисток движения — Клары Цеткин. 40-летняя Клара не на шутку увлеклась художником Георгом Цунделем.

Все бы ничего, но избранник годился ей в сыновья, будучи на 18 лет младше ее.
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По нормам того времени брак 40-летней женщины (к тому же Клара даже в молодости выглядела существенно старше своих лет) и 22-летнего мужчины выглядел скандальным мезальянсом. Вдобавок молодой человек не удовлетворял соратников по партии. Они бы признали такой союз, если бы он сам был пылким революционером, но в Цунделе они видели не более чем художника умеренно прогрессивных взглядов.

Соратники по партии пытались самостоятельно образумить Клару, намеревавшуюся выйти замуж, но тщетно. Тогда в дело вмешался сам Август Бебель — отец немецкой социал-демократии и самый авторитетный и влиятельный левый лидер в Германии. Бебель был серьезно обеспокоен тем ущербом, который Цеткин может нанести имиджу партии. Он приложил немало усилий, чтобы убедить ее в том, что она опозорит все движение, что политические противники очень долго будут высмеивать социал-демократов, а избиратели никогда не примут такой неравный брак и от этого увлечения Клары будут одни убытки.

Авторитет Бебеля сделал свое дело, и Клара заколебалась. Но в конечном счете оставила последнее слово за детьми, поинтересовавшись у них, нравится ли им «дядя Георг» и хотят ли они, чтобы тот жил с ними. «Дядя Георг» был всего на семь с половиной лет старше первого сына Клары, поэтому и Максим и Костя с радостью поддержали эту идею. 42-летняя Цеткин пошла наперекор общественному мнению и зарегистрировала отношения с Цунделем.

Тайная страсть Розы

В те годы Роза Люксембург была частой гостьей их дома. Она близко общалась с подраставшими детьми Цеткин, особенно с Костей, на которого имела немалое влияние. Максим Цеткин учился на врача, Костя тоже поначалу склонялся к врачебной карьере. Однако под влиянием подруги матери он решил изучать политэкономию. Это позволило ему чаще видеться с Розой, которая считалась специалистом по политэкономии и даже читала лекции на курсах, организованных партией.

Клара долгое время не придавала значения отношениям между сыном и подругой, которые становились все более тесными.

Вероятно, и она сама, и соратники по партии видели в заботе Розы о Косте проявление материнского инстинкта (у Люксембург не было детей). К тому же Роза наставляла Костю в вопросах марксизма.

Лишь позднее она узнала, что отношения между Костей и Розой носят совершенно иной характер. Это открытие ошеломило Клару. Она была очень близка с Розой, их связывали и общие политические взгляды и человеческая дружба. Но это не значит, что она видела в подруге невесту для сына. Тем более, учитывая их разницу в возрасте.

Люксембург было 36 лет, а Косте Цеткину едва исполнилось 22 года. Вдобавок, Костя был достаточно эффектным молодым человеком, а Роза имела некоторые изъяны во внешности.

Из-за врожденного вывиха бедра она заметно хромала, а ее осанка даже в молодости была как у пожилой старушки.

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Пораженная Клара пыталась убедить сына и подругу разорвать эти «порочные отношения», совершенно позабыв, что сама всего несколько лет назад была под общественным прессом за связь с мужчиной, вдвое моложе ее. Аргументы Клары не подействовали. Роман Цеткина и Люксембург был крайне бурным и продолжался 8 лет. Чтобы исчерпывающе охарактеризовать его, достаточно отметить тот факт, что переписку влюбленных (она насчитывала более 600 писем) не решались опубликовать более полувека по причине ее откровенности. Только в 60-е годы эти письма были частично изданы. Но все они подверглись очень существенным цензурным правкам. А порядка 70 писем до сих пор так и не опубликованы из-за их ярко выраженного эротизма.

Клара наотрез отказалась принимать этот союз. Не сумев переубедить влюбленных, она разорвала отношения со старой подругой. Некоторое время Клара и Роза вообще не общались. Но позднее она смягчилась и отношения были возобновлены. Правда, до самого конца этих отношений Цеткин относилась к ним неодобрительно.

Конец старого мира

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война положила конец не только старому мировому порядку, но и многим старым отношениям, включая союзы Клары и Розы. Муж Клары, художник Цундель, увлекся 19-летней дочерью промышленника Роберта Боша, портрет которой он рисовал. По иронии судьбы, либерал Бош был спонсором газеты Клары Цеткин и познакомился с Цунделем как раз благодаря ей.

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Однако Клара наотрез отказалась давать молодому мужу развод, посчитав оскорбительным то, что он уходит от нее к молодой девушке. В знак протеста Цундель добровольцем ушел на фронт (Клара была убежденной противницей войны). Только за 4 года до смерти 71-летняя Цеткин согласилась на развод, и Цундель наконец женился на Паулине Бош.

Отношения Розы и Кости тоже были прерваны войной. К тому моменту он охладел к политэкономии и решил переучиться на врача. В 1915 году он был мобилизован в армию и отношения между ними прекратились.

Разрыв этих отношений еще сильнее сблизил Клару и Розу, но вместе им оставалось быть недолго. Крушение старого мира принесло не только надежды на революцию, но и смертельную опасность. В 1919 году Роза Люксембург была убита солдатами фрайкора в ходе неудавшегося восстания спартакистов (примерный немецкий аналог большевиков), в котором принимала участие в качестве одного из руководителей. Цеткин уцелела и в дальнейшем неизменно сохраняла депутатское место в Рейхстаге вплоть до прихода нацистов к власти. После запрета коммунистической партии Цеткин вместе с сыновьями уехала в СССР, где через несколько месяцев умерла. Костя Цеткин не захотел оставаться в СССР и в 1935 году уехал в Чехословакию, оттуда перебрался во Францию, а после войны осел в Канаде. Он прожил очень долгую жизнь и умер в 1980 году в возрасте 95 лет. Художник Цундель безбедно жил с дочерью Боша до самой смерти в 1948 году. Их сын стал известным немецким химиком.

Что касается Розы Люксембург, то ее имя было щедро увековечено в топонимике СССР и восточной части Германии. Она до сих пор остается культовой фигурой для многих европейских левых.

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