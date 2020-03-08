17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крупнейшую солнечную станцию в Европе показали с орбиты
В Испании готовятся к запуску крупнейшей солнечной электростанции в Европе. Она расположена в муниципалитете Усагре недалеко от Севильи.
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В Испании готовятся к запуску крупнейшей солнечной электростанции в Европе. Она расположена в муниципалитете Усагре недалеко от Севильи.
Станция «Нуньес де Бальбоа» состоит из более чем 1,4 миллиона солнечных батарей, имеет установленную мощность 500 мегаватт и, как ожидается, будет обеспечивать энергией 250 тысяч человек в год.
Электростанция настолько большая, что ее хорошо видно даже с орбиты. Снимки Усагре сделал Landsat-8, американский спутник дистанционного зондирования Земли.
Анна Лысенко