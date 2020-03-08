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17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крупнейшую солнечную станцию в Европе показали с орбиты

В Испании готовятся к запуску крупнейшей солнечной электростанции в Европе. Она расположена в муниципалитете Усагре недалеко от Севильи.

Источник: NASA

Станция «Нуньес де Бальбоа» состоит из более чем 1,4 миллиона солнечных батарей, имеет установленную мощность 500 мегаватт и, как ожидается, будет обеспечивать энергией 250 тысяч человек в год.

Электростанция настолько большая, что ее хорошо видно даже с орбиты. Снимки Усагре сделал Landsat-8, американский спутник дистанционного зондирования Земли.

Анна Лысенко

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