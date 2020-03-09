11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
ДНК крыс адаптировалась к пиву и круассанам
Ученые обнаружили, что крысы адаптировались к современной человеческой жизни, изменив свой рацион в соответствии с тем, в каких городах живут.
У людей и крыс произошли параллельные сдвиги в генетической структуре
По мере того, как менялись человеческие сообщества, менялось и поведение крыс, а также их рацион. «В
Группа ученых проанализировала геномы 29
Анализ показал, что десятки генов крыс претерпели значительные изменения на протяжении веков — по мере того, как крысы распространились из Азии в Европу и Америку, а также из сельской местности в города.
Мутировавшие гены отвечают за рацион, поведение и движение, ведь городским крысам приходится обитать в искусственной среде, которая сильно отличается от естественной среды обитания. Мутации облегчили им передвижение по канализации и трубам, а также помогли усваивать сахар и даже алкоголь.
Изменения в ДНК также могут сделать крыс восприимчивыми к «человеческим» проблемам со здоровьем, например,
Анна Лысенко