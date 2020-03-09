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11:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

ДНК крыс адаптировалась к пиву и круассанам

Ученые обнаружили, что крысы адаптировались к современной человеческой жизни, изменив свой рацион в соответствии с тем, в каких городах живут.

У людей и крыс произошли параллельные сдвиги в генетической структуре из-за современной городской жизни, утверждают исследователи в статье, опубликованной в bioRxiv.

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По мере того, как менялись человеческие сообщества, менялось и поведение крыс, а также их рацион. «В Нью-Йорке вы можете увидеть, как они едят рогалики и пьют пиво. В Париже крысы любят круассаны и масло. Они адаптируются удивительным образом», — говорит Арбель Харпак, генетик из Колумбийского университета.

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Группа ученых проанализировала геномы 29 нью-йоркских крыс и сравнила их с геномами девяти бурых крыс из провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, которая является родиной Rattus norvegicus.

Анализ показал, что десятки генов крыс претерпели значительные изменения на протяжении веков — по мере того, как крысы распространились из Азии в Европу и Америку, а также из сельской местности в города.

Мутировавшие гены отвечают за рацион, поведение и движение, ведь городским крысам приходится обитать в искусственной среде, которая сильно отличается от естественной среды обитания. Мутации облегчили им передвижение по канализации и трубам, а также помогли усваивать сахар и даже алкоголь.

Изменения в ДНК также могут сделать крыс восприимчивыми к «человеческим» проблемам со здоровьем, например, из-за жирного и сладкого питания, а также загрязнения окружающей среды, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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