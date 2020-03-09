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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети нашли самую морщинистую кошку (фото)

У нее очень необычная внешность.

Кошка породы сфинкс по кличке Ксердан претендует на звание самой морщинистой в мире.

На шестилетнем питомце Сандры Филиппи из Швейцарии больше складок, чем на других кошках этой же породы. По словам хозяйки, несмотря на необычную внешность, он самый обыкновенный, но очень милый кот, который любит много спать и «разговаривать».

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К сожалению, незнакомцы, которые видят Ксердана на улице, иногда сравнивают его с гусеницей, инопланетянином или даже мозгами. А вот в Сети от кота в восторге. За его страницей следят почти 22 тысячи пользователей.

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Анна Лысенко

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