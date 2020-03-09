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17:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер актер Макс фон Сюдов, звезда фильмов Бергмана

Знаменитый шведский актер Мак фон Сюдов, сыгравший более ста ролей в фильмах и телесериалах, от «Изгоняющего дьявола» и «Флэш Гордон» до «Игры престолов», скончался в воскресенье в возрасте 90 лет.

Источник: GETTY IMAGES

Об этом «с разбитым сердцем и безграничной скорбью» сообщила его семья.

Среди других известных работ актера были роли в фильмах «Ханна и ее сестры», «Особое мнение» и «Звездные войны: Пробуждение силы».

Фон Сюдов снялся в 11 фильмах Ингмара Бергмана, в том числе в знаменитой «Седьмой печати», где он играет шахматную партию со смертью.

Источник: BBC News Русская служба

Он также сыграл Минга Безжалостного в культовом фильме 1980 года «Флэш Гордон».

Фон Сюдов был востребован в киноиндустрии до самой старости: в 2014 году он озвучил одного из персонажей в мультсериале «Симпсоны» и появлялся в трех эпизодах «Игры престолов» в 2016 году.

Его дважды номинировали на «Оскара», в том числе за лучшую роль второго плана в фильме 2011 года «Жутко громко и запредельно близко».

У актера осталось два сына от первой жены, Кристины Инги Бритты Олин, с которой он развелся в 1979 году. В 1997 году фон Сюдов женился на француженке Катрин Бреле, отказавшись от своего шведского гражданства.

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