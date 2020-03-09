Умер актер Макс фон Сюдов, звезда фильмов Бергмана

Об этом «с разбитым сердцем и безграничной скорбью» сообщила его семья.
Среди других известных работ актера были роли в фильмах «Ханна и ее сестры», «Особое мнение» и «Звездные войны: Пробуждение силы».
Фон Сюдов снялся в 11 фильмах Ингмара Бергмана, в том числе в знаменитой «Седьмой печати», где он играет шахматную партию со смертью.
Он также сыграл Минга Безжалостного в культовом фильме 1980 года «Флэш Гордон».
Фон Сюдов был востребован в киноиндустрии до самой старости: в 2014 году он озвучил одного из персонажей в мультсериале «Симпсоны» и появлялся в трех эпизодах «Игры престолов» в 2016 году.
Его дважды номинировали на «Оскара», в том числе за лучшую роль второго плана в фильме 2011 года «Жутко громко и запредельно близко».
У актера осталось два сына от первой жены, Кристины Инги Бритты Олин, с которой он развелся в 1979 году. В 1997 году фон Сюдов женился на француженке Катрин Бреле, отказавшись от своего шведского гражданства.