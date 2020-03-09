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20:34 (мск), источник: РИАМО

Участок трассы М‑7 капитально отремонтируют в Подмосковье

РИАМО — 9 мар. На участке трассы М-7 «Волга» с 63-го по 69-й километр в городских округа Павловский Посад и Богородский начались подготовительные работы к капитальному ремонту, сообщается на сайте Росавтодора.

Дорожные рабочие уже выставляют временную схему движения по участку трассы. Активная фаза ремонта будет с апреля по декабрь текущего года.

«Капитальный ремонт проводится в целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности участка дороги, проходящего через деревни Большое Буньково и Кузнецы», — говорится в сообщении.

На 6-м километре трассы полностью заменят дорожное покрытие, построят систему водоотвода и смонтируют сплошную линию освещения.
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Новое дорожное полотно будет из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью.

Встречные потоки автотранспорта будут разделены барьерным ограждением, данная мера предотвратит лобовые столкновения на трассе. Также на 64-м километре магистрали построят разворотную петлю. Также для безопасности пешеходов в деревне Большое Буньково возведут шесть надземных переходов с подъемными площадками.

Для обеспечения подъезда к домам будет посроено 10 километров дублеров, а также обустроены съезды с трассы. На всем протяжении дороги, где есть жилая застройка, планируют установить современные шумозащитные экраны общей площадью 47 тысяч квадратных метров.

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