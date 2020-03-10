14:21 (мск), источник: ТАСС
Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта
Композиция прозвучит в эфире программы «Вечерний Ургант».
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Группа Little Big 12 марта, в четверг, представит песню, с которой примет участие в конкурсе «Евровидение» в Нидерландах в мае. Композиция прозвучит в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщили ТАСС во вторник в
«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на “Евровидении-2020”, состоится 12 марта в программе “Вечерний Ургант”. Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу — прим. ТАСС) своевременно и в соответствии с регламентом», — сказали в
Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал ТАСС, что трек будет «веселый, с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — сказал он.
Группа Little Big, основанная в 2013 году в
65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41