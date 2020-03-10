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14:21 (мск), источник: ТАСС

Группа Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Композиция прозвучит в эфире программы «Вечерний Ургант».

Источник: РИА "Новости"
Новость
Что нам известно о группе Little Big, которая отправится на «Евровидение»

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Группа Little Big 12 марта, в четверг, представит песню, с которой примет участие в конкурсе «Евровидение» в Нидерландах в мае. Композиция прозвучит в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе канала.

«Премьера песни группы Little Big, которая представит Россию на “Евровидении-2020”, состоится 12 марта в программе “Вечерний Ургант”. Информация о песне была передана EBU (Европейскому вещательному союзу — прим. ТАСС) своевременно и в соответствии с регламентом», — сказали в пресс-службе.

Ранее вокалист коллектива Илья Прусикин рассказал ТАСС, что трек будет «веселый, с бразильским оттенком». «Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — сказал он.

Согласно жеребьевке, группа Little Big, представляющая Россию, выступит в первой части первого полуфинала «Евровидения» 12 мая в Роттердаме.

Группа Little Big, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге, играет в стилях панк, поп и рейв. Участники коллектива: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Особую популярность Little Big принес хит Skibidi, который набрал 23 млн просмотров на YouTube всего за неделю, а к настоящему моменту видео посмотрело уже более 350 млн пользователей. Группа часто гастролирует в Европе.

65-й по счету конкурс «Евровидение» пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy. Логотипом смотра выбран круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии, а девизом — «Откройся» (Open Up).

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