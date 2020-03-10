Want to know what kind of FISH— Роман Федорцов (@rfedortsov) March 9, 2020
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14:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моряк из России поймал рыбу с человеческими губами
Многим она напомнила звезд
Моряк из Мурманска Роман Федорцов уже давно известен в соцсетях благодаря своим снимках необычных рыб и странных морских созданий. 9 марта он снова удивил подписчиков, опубликовав в Twitter фото уникальной рыбы с человеческим ртом.
Самостоятельно определить, что это за создание, моряк не смог, а потому попросил помощи у подписчиков. И в комментариях принялись шутить. Многие вспомнили губы Анджелины Джоли, рокера Мика Джаггера и Маши Распутиной, а также популярных героев мультфильмов, в том числе и
Но комментаторы не только шутили, но и дали ответ на главный вопрос. Странным существом с губами оказалась рыба из семейства спинороговых (рыбы-триггеры).
Они обитают в тропических и субтропических морях и живут рядом с коралловыми рифами. Хоть они и не опасны для человека, но благодаря большим зубам вполне могут укусить.
Екатерина Гура