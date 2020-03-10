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16:44 (мск), источник: РИА Новости

Медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго пациента в истории

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Медики подтвердили, что так называемый «лондонский пациент» полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Источник: Reuters

Год назад сообщалось, что второй пациент с начала распространения ВИЧ-инфекции может быть излечен от вируса. Так называемый «лондонский пациент», имя которого не разглашалось, мог стать вторым человеком после «берлинского пациента» Тимоти Рэя Брауна, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.

«Лондонский пациент продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса… Как мы полагаем, полученные результаты показывают, что он излечился от ВИЧ», — заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.

Газета New York Times сообщает, что излечившимся пациентом является 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы.

Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.

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