Медики подтвердили полное излечение от ВИЧ второго пациента в истории

Год назад сообщалось, что второй пациент с начала распространения ВИЧ-инфекции может быть излечен от вируса. Так называемый «лондонский пациент», имя которого не разглашалось, мог стать вторым человеком после «берлинского пациента» Тимоти Рэя Брауна, которого удалось излечить от ВИЧ-инфекции 13 лет назад. Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга.
«Лондонский пациент продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса… Как мы полагаем, полученные результаты показывают, что он излечился от ВИЧ», — заявили авторы исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.
Газета New York Times сообщает, что излечившимся пациентом является 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы.
Он страдал ВИЧ-инфекцией с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, но одновременно удалось победить ВИЧ-инфекцию.