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18:25 (мск), источник: Коммерсантъ

ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала незаконной рекламу противовирусного препарата «Арбидол» о его эффективности против коронавируса COVID-19.

Коронавирус Covid-19
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Источник: Reuters

Как следует из сообщения службы, посыл из рекламы выходит за пределы показаний, указанных в инструкции по применению препарата.

На фоне распространения коронавирусной инфекции, в российских аптечных сетях был зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов. В их числе — «Арбидол». Препарат производит компания «Отисифарм» — структура одного из крупнейших игроков фармацевтического рынка «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

В январе в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио» стали распространяться рекламные ролики, в которых утверждалось, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса». В конце февраля ФАС начала расследование, по итогам которого «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения. Кроме этого компании грозит штраф до 500 тыс. руб.

Мария Котова.

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