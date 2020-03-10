ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса

Как следует из сообщения службы, посыл из рекламы выходит за пределы показаний, указанных в инструкции по применению препарата.
На фоне распространения коронавирусной инфекции, в российских аптечных сетях был зафиксирован рост продаж противовирусных препаратов. В их числе — «Арбидол». Препарат производит компания «Отисифарм» — структура одного из крупнейших игроков фармацевтического рынка «Фармстандарт» Виктора Харитонина.
В январе в эфире радиостанций «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио» стали распространяться рекламные ролики, в которых утверждалось, что «Арбидол» «активен даже против коронавируса». В конце февраля ФАС начала расследование, по итогам которого «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушения. Кроме этого компании грозит штраф до 500 тыс. руб.