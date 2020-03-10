Экс-тренер по аэробике бросила работу и стала весить 127 килограммов

54-летняя Ивонна Томпкин из Великобритании в молодости работала тренером по аэробике, но после того, как в возрасте 38 лет вышла замуж, работу она оставила. За несколько лет женщина родила троих детей, но вместе с этим набрала и лишние килограммы. К 2016 году она стала весить 127 килограммов, что сильно сказывалось на ее физическом и психологическом состоянии.
Ивонна рассказала журналистам The Sun, что еще во время первой беременности начала злоупотреблять сладостями и фастфудом, оправдывая себя тем, что ей нужно больше энергии и поводов для радости.
В 2017 году женщина решила выйти на работу, но начала получать отказы от работодателей из-за своего внешнего вида, да и сама чувствовала себя очень некомфортно. Тогда по совету подруг она решила присоединиться к специальной группе для похудения. За несколько лет Ивонна полностью изменила рацион и режим питания и снова стала заниматься спортом. Благодаря этому ей удалось похудеть почти на 70 килограммов.
В 2018 году британка сама стала консультантом по похудению, а также нашла вторую работу с частичной занятостью.
Ивонна отметила, что считает похудение одним из главных достижений последних лет, ведь именно благодаря этому она смогла кардинально изменить свою жизнь.