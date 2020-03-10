Ученые выяснили, как выглядели самые древние «лайки»

Исследователи из Мичиганского университета в ходе раскопок на территории африканского государства Лесото обнаружили бусины из страусиной яичной скорлупы. Возраст украшений составил около 33 тысяч лет. Также выяснилось, что некоторые бусины были изготовлены более чем за 100 километров от места находки, что свидетельствует о том, что их приносили с далеких расстояний.
Сегодня такие украшения из бусин популярны среди африканских охотников и собирателей и служат в качестве символических подарков при установлении связей. Обмениваясь такими презентами, члены разных племен налаживают между собой контакты, дружеские и партнерские отношения, а также помогают найти мужа или жену из другой местности. Таким образом, бусины из страусиной яичной скорлупы служат своеобразными «лайками», как в современных соцсетях.
Новая находка позволила ученым сделать вывод, что подобные «соцсети» существовали в Африке еще 30 тысяч лет назад, пишет Science Daily. Благодаря украшениям можно было понять, кто, с кем и в каких отношениях состоит, что значительно упрощало обмен информацией и ресурсами между разными племенами.