19:16 (мск), источник: Коммерсантъ
В Липецке планируют крестный ход для защиты от коронавируса
В это воскресенье православные Липецка намерены провести автомобильный крестный ход для защиты от коронавируса.
По мнению верующих, он даст «духовный толчок» и поможет «отвести от города беду». Ранее в регионе были госпитализированы три человека с подтвержденным COVID-19, все они в начале марта вернулись из Италии. На этом фоне областные власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий и отправили школьников на карантин.
Идея провести автомобильный крестный ход против коронавируса появилась после многочисленных обращений верующих, рассказал «Ъ» глава липецкой общины Святых царственных мучеников Юрий Берников. «15 марта праздник Державной иконы Божией Матери, мы читаем акафист, молимся, чтобы государство было в порядке».
В этом году
из-закоронавируса люди попросили провести крестный ход, потому что есть такая традиция — если случается война или эпидемия, выходить с иконами, обращаться к Богу и Божией Матери, чтобы они отвели болезнь. Когда человек в молитве, от него отступают все вирусы.
По словам организатора, автомобильный крестный ход пройдет по всем районам Липецка, чтобы икона «отвела от города беду».
Участие в нем планируют принять около 50 человек. «Верующие не боятся коронавируса. Нужно сначала дать духовный толчок, а потом уже пусть врачи работают», — сказал Юрий Берников. В
Между тем с 10 марта в Липецкой области вводится запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, сообщили в администрации региона. Ожидается, что он будет действовать в течение двух недель. На этот же срок во всех школах региона устанавливается карантин. Попадет ли под запрет проведение крестного хода против коронавируса, в
Ранее губернатор Игорь Артамонов ввел режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Согласно постановлению главы региона, граждане, вернувшиеся из стран, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом COVID-19, при появлении респираторных симптомов обязаны обратиться за медицинской помощью на дому и соблюдать режим самоизоляции. Работодатели, в свою очередь, должны обеспечить измерение температуры тела сотрудников и отстранять от работы людей при ее повышении.
Также меры «по купированию коронавируса» были введены в школах и детских садах Липецка. В частности, под запретом оказались массовые научные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия — конкурсы, олимпиады и др. Согласно инструкции мэрии, в начале дня у всех учеников и воспитанников должна измеряться температура.
Напомним, в Липецкой области зафиксировано три случая заражения коронавирусом COVID-19. По данным региональных властей, это женщина 1961 года рождения и супружеская пара (мужчина 1972-го и женщина 1981 года рождения). Все они в первых числах марта вернулись из Италии на личном автотранспорте и были госпитализированы при появлении признаков болезни. Семь человек, тесно контактировавших с больными (родственники и друзья), помещены под медицинское наблюдение в пункт обсервации. Также дополнительно обследовано 150 человек, имевших с больными непродолжительный контакт, симптомов заболевания у них не выявлено.
Андрей Прах, Воронеж.