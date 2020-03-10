19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи соцсетей поздравили Чака Норриса с 80-летием новыми шутками
Кажется, никто и никогда уже не сможет его превзойти.
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Кажется, никто и никогда уже не сможет его превзойти.
10 марта американскому актеру, каскадеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису исполнилось 80 лет. Этот факт не мог остаться незамеченным пользователями соцсетей, ведь уже несколько лет актер является звездой мемов о крутости и непобедимости.
Так называемые «факты о Чаке Норрисе» в его день рождения стали актуальными как никогда, а пользователи Сети придумали еще несколько шуток о бессмертии и уникальности актера.
Чак Норрис - это человек для которого доллар до сих пор стоит 32 рубля, который одним взглядом может остановить Третью Мировую Войну и которого боится коронавирус.— Dijon Mox Lee (@evenbyte) March 10, 2020
Сегодня главный техасский рейнджер Чак Норрис отмечает 80-летний юбилей. Остается только поздравить!#ChuckNorris pic.twitter.com/PQRxVpGPJ7— Первый ряд (@EJCcllDTL98O6gi) March 10, 2020
Клетки Чака Нориса заставляют вирус создавать новые клетки Чака Нориса. Потому Чак становится только здоровее. Чего ему и желаем)— ГенералГуталин (@ilevwi) March 10, 2020
Чак Норрис играл на гитаре и выиграл.— Зиновьев Михаил (@MikhailZ_71) March 10, 2020
Ядовитая змея укусила Чака Норииса. Через два дня ужасных мучений змея умерла.
Когда Чак Норрис чистит лук, тот плачет.
Водка пьянеет от Чака Норриса.
Чак Норрис выжимает апельсиновый сок из лимона.
годы сменяют друг друга потому что Чак Норрис им разрешает— амбассадор чипсов Эстрелла (@Sunfire_MacLeod) March 10, 2020
Это не Чаку Норрису сегодня исполнилось 80 лет, это 80 годам посчастливилось побывать в жизни Чака Норриса. pic.twitter.com/rThA0zELbM— Артём Дерягин (@DerArto) March 10, 2020
ЧАК НОРРИС ТАК КРУТ, ЧТО СТУКНУЛ СВОЁ 80-ЛЕТИЕ— Бровеносец в потёмках (@mono_brov) March 10, 2020
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80 LVL pic.twitter.com/JfGfHnHSsa
Екатерина Гура