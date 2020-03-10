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19:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи соцсетей поздравили Чака Норриса с 80-летием новыми шутками

Кажется, никто и никогда уже не сможет его превзойти.

Источник: AFP 2020

10 марта американскому актеру, каскадеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису исполнилось 80 лет. Этот факт не мог остаться незамеченным пользователями соцсетей, ведь уже несколько лет актер является звездой мемов о крутости и непобедимости.

Так называемые «факты о Чаке Норрисе» в его день рождения стали актуальными как никогда, а пользователи Сети придумали еще несколько шуток о бессмертии и уникальности актера.

Екатерина Гура

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