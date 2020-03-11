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11:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Первые на выход

30 лет назад Литва вышла из состава СССР и запустила развал Союза.

Источник: AP 2020

Ровно 30 лет назад Литва вышла из состава СССР, став первой союзной республикой, провозгласившей независимость. Это событие дало начало так называемому «параду суверенитетов», когда республики одна за другой начали принимать декларации о независимости и покидать СССР. Решение Вильнюса, как оказалось, стало полной неожиданностью для Москвы, хотя в Литовской ССР к тому моменту уже два года крепло националистическое движение, превращаясь в реальную политическую силу. Союзный центр объявил экономическую блокаду, и у него были все шансы заставить Литву договориться на своих условиях, но они растаяли, когда на улицах Вильнюса в начале января 1991 года появились советские танки.

Подробнее о том, как литовцы готовились стать примером для остальных союзных республик, — в материале «Ленты.ру».

В середине 1980-х в Прибалтике уже вовсю шла дискуссия о суверенитете и оценках истории XX века. На волне интереса к национальной культуре прошла масса музыкальных фестивалей и конкурсов, которые получили название «Поющая революция». Самым крупным и важным был, конечно, Праздник песни и танца в Эстонии, история которого на тот момент насчитывала около 120 лет. Но националистически настроенная молодежь других прибалтийских республик начала собирать свои мероприятия. В Литве этим занялись клуб LITUANIKA, который с 1984 года проводил ежегодные фестивали, а также экспериментальное молодежное объединение по организации досуга «Центр» и Вильнюсский клуб молодежной музыки, которые в 1988 году провели «Рок-марш». На такие события съезжались люди со всей Прибалтики, обменивались мнениями, что, естественно, только подогревало националистические настроения и способствовало объединению единомышленников в кружки и независимые общества.

1988 год, Вильнюс | Источник: AP 2020
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В Литве сторонники суверенитета образовали движение «Саюдис» (первое название — «Литовское движение за перестройку»). Это были преимущественно представители творческой интеллигенции, ученые разных специальностей.

3 июня 1988 года в большом зале Академии наук Литвы около 500 активистов собрались, чтобы официально оформить движение, принять общую программу и приступить к выпуску агитационных материалов. «Саюдис» был очень популярен: уже в октябре на первом учредительном съезде собрались 180 тысяч человек, в том числе представители политической элиты.

Изначально активисты выступали не за выход из Союза, а скорее за широкую политическую, экономическую и культурную автономию и даже сотрудничали с коммунистами. Но к концу года движение все больше склонялось к идеям сепаратизма, агитировало за политическую реформу всего СССР и суверенитет для всех республик.

Учредительный съезд «Саюдиса», 23 октября 1988 года | Источник: AFP 2020

Постепенно националистические выступления по всей Прибалтике приобрели массовый характер. Самая знаменитая акция за независимость в тот период получила название «Балтийский путь» — более двух миллионов человек встали в живую цепь, протянувшуюся почти на 600 километров от башни Длинный Герман в Таллине до башни Гедиминаса в Вильнюсе.

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Событие приурочили к 50-летию со дня подписания пакта Молотова — Риббентропа, согласно которому Прибалтика отошла в зону влияния СССР во время Второй мировой войны. В Латвии, Эстонии и Литве это решение считается началом «советской оккупации», хотя в реальности Москве не пришлось силой захватывать будущие советские республики.

Тем не менее тогда Кремль пошел навстречу прибалтам. Уже 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР принял резолюцию, признавшую существование секретного протокола к пакту Молотова — Риббентропа и осудившую его. Это только подогрело националистические настроения и укрепило версию о «советской оккупации». Благодаря этому «Саюдис» получил серьезный политический вес.

Вильнюс, 23 августа 1989 года | Источник: AP 2020

В феврале 1990 года в Литве прошли очередные выборы в Верховный Совет, на которых «Саюдис» получил две трети голосов. И на первом же заседании 11 марта принял «Акт о восстановлении независимого Литовского государства». Таким образом, Литва стала первой из союзных республик, которая решилась объявить суверенитет. Латвийская ССР последовала примеру соседей 4 мая того же года, Эстонская ССР — 8 мая.

Один из митингов в Вильнюсе после объявления независимости | Источник: РИА "Новости"

На такой шаг в союзном центре уже не могли смотреть сквозь пальцы. 18 апреля 1990 года Москва объявила экономическую блокаду Вильнюса и прекратила поставки нефти и газа. В Вильнюсе объявили произошедшее «актом агрессии» и приступили к разработке антиблокадных мер.

18 апреля 1990 года руководство СССР ввело ограничения на поставку нефти и газа в республику | Источник: РИА "Новости"

Блокада запомнилась одним жутким событием — 52-летний житель литовского города Мариямполе Станисловас Жемайтис совершил акт самосожжения прямо напротив Большого театра в Москве. Таким образом он протестовал против экономических репрессий в отношении Вильнюса. Однако ни Литва, ни СССР не изменили своих позиций после этого. Республиканские власти сдались только к концу июня и объявили стодневный мораторий на «Акт о независимости». Блокада нанесла Литве ущерб в 11 процентов ее ВВП. Но договориться Вильнюсу и Москве так и не удалось.

Гражданская панихида по Станиславасу Жемайтису | Источник: РИА "Новости"
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13 января 1991 года военнослужащие советского гарнизона в Литве, десантники, бойцы спецподразделения «Альфа» и советская милиция при поддержке тяжелого вооружения взяли под контроль телецентр и телевизионную башню в Вильнюсе. Начались массовые уличные столкновения, в которых погибли 15 мирных граждан, пострадали еще сотни.

Кто именно был зачинщиком беспорядков, так и неизвестно. Литва настаивает, что произошедшее было актом военной агрессии и попыткой оккупации, и военная операция планировалась высшим военным руководством СССР. По уголовному делу о событиях того дня проходили подозреваемыми несколько десятков граждан России, Белоруссии и Украины, в том числе бывший глава Минобороны СССР Дмитрий Язов.

Большинство из них осуждено заочно, только двое бывших военнослужащих отбывают наказание в Литве. Но все обвиненные и осужденные настаивают, что приказа захватывать власть у них не было. Напротив, был приказ действовать осторожно и поддерживать порядок.

Уличные столкновения 13 января 1991 года | Источник: AP 2020

Известно только, что в январе 1991 года самопровозглашенный Комитет национального спасения Литвы объявил о восстановлении в республике советской власти и призвал Москву на помощь. Примечательно, что состав этой организации, равно как и официальные бумаги о ее деятельности, так и не были опубликованы. Разбираться в этой истории никто не стал. 21 августа в Москве провалился путч. Через месяц Госсовет признал независимость Литвы, а также Латвии и Эстонии.

Ксения Богачева

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