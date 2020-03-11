Энрике Иглесиас об Анне Курниковой, русском имени для ребенка и Билли Айлиш

В конце мая в Россию приезжает с концертами Энрике Иглесиас. Популярный испанский певец выступит 30 мая на «ВТБ Арене» стадиона «Динамо» в Москве, а затем, 1 июня, — во дворце спорта «Большой» в Сочи. С одним из самых известных (а по многим оценкам — так и самым известным) испаноязычных певцов мира разговаривал корреспондент «Ленты.ру». В ночном телефонном интервью Энрике, который совсем недавно в третий раз стал отцом, рассказал о своей подруге, российской теннисистке Анне Курниковой, о том, почему они решили назвать ребенка русским именем, о сложностях русского языка и шансах мадридского «Реала» в Лиге Чемпионов, а также о певице Билли Айлиш и своих предстоящих концертах в России.
44-летний Энрике Иглесиас — один из самых популярных и успешных представителей латиноамериканской музыки в мире. За свою карьеру он получил множество престижных музыкальных наград, включая несколько статуэток «Грэмми», с десяток премий Billboard и American Music Awards, неоднократно признавался лучшим испаноязычным исполнителем мира, а общий объем продаж его альбомов и синглов уже превысил сто миллионов копий.
Энрике — сын мегапопулярного в позднем СССР и России 1990-х испанского певца Хулио Иглесиаса. Но если кто-то думает, что знаменитый отец способствовал выдающейся музыкальной карьере сына, то очень ошибается. Хулио Иглесиас оставил семью с тремя детьми и перебрался в США, когда Энрике было всего три года.
Мальчик остался в Испании с матерью, а когда ему было десять, террористы группировки ЭТА похитили его деда. Угроза расправы с семьей — кстати, из-за знаменитого отца — была столь велика, что Энрике срочно отправили в США к отцу. Хулио, у которого к этому времени уже было пятеро новых детей, сыну не обрадовался. О том времени Энрике вспоминает:
Энрике с детства мечтал стать музыкантом, научился играть на гитаре, сочинял песни. В 17 лет под псевдонимом Энрике Мартинес он начал записываться на независимом мексиканском лейбле FonoMusic. Хулио это не нравилось, он хотел, чтобы сын стал бизнесменом, и заставил Энрике поступить на факультет экономики Университета Майами. В конце концов Энрике сбежал в Канаду, где записал альбом собственных песен. Неожиданно для всех материал оказался настолько хорош, что уже за первую неделю альбом был продан тиражом более миллиона экземпляров, а исполнителя номинировали на премию «Грэмми» в номинации «Лучший представитель латиноамериканской музыки».
Успех не улучшил отношений Энрике с отцом. Более того, когда уже много позже отец и сын Иглесиасы были по отдельности номинированы на «Грэмми», Хулио заявил, что покинет церемонию, если статуэтку вручат его сыну. Энрике от премии отказался, и она была вручена его отцу.
С самого начала карьеры Энрике модные глянцевые журналы представляли симпатичного испанца плейбоем шоу-бизнеса. Однако вот уже почти 20 лет он состоит в постоянных отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара познакомилась на съемках клипа на песню Escape еще в 2002 году. В декабре 2017 года у них родились близнецы Николас и Люси, а совсем недавно, 30 января 2020 года, появился третий ребенок — дочь.
Об интервью мы договорились с Энрике по телефону. В назначенное время он позвонил и попросил перенести разговор на час позже. Потом еще на час. В результате мы созвонились, когда в Москве было уже за полночь.
«Лента.ру»: Hola, Enrique! Buenas noches!
Поздравляю вас с рождением третьего ребенка! Как чувствует себя Анна?
С ней и с девочкой все хорошо. Они давно дома, и все очень счастливы. Домашняя обстановка у нас сейчас приподнятая, все очень-очень рады.
Вы планировали третьего ребенка, или это произошло неожиданно?
После рождения близнецов мы с Анной решили, что у нас должны быть еще дети, но время, когда это произойдет, специально не выбирали. Все получилось само собой, но я абсолютно счастлив.
Да. Мы решили назвать ее Маша.
Русское имя! Кто из вас его выбрал?
Имя для нашей дочери выбрала Анна, а мне оно сразу понравилось.
На каком языке вы говорите с Анной? И будете ли вы учить детей русскому языку?
Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам.
То есть когда вы в очередной раз приедете в Россию, сможете говорить с российскими фанатами на русском языке!
Да! Хорошо. Привет! Спасибо. Я тебя люблю! (все это Энрике говорит по-русски).
Как вы думаете, рождение третьего ребенка повлияет на вашу музыкальную карьеру?
Это интересный вопрос. С одной стороны, мне теперь будет сложнее. Хочется больше времени проводить дома, чтобы быть рядом и наблюдать, как ребенок растет, не пропустить ни мгновения его жизни. Это совершенно уникальный опыт для отца. С другой — это дает мощную позитивную энергию, которую можно и нужно использовать в творчестве.
Не совсем понял: вы собираетесь посвятить себя семье или все же планируете уже в ближайшее время записать новый материал, выпустить альбом или сингл?
В последние несколько лет я постоянно гастролирую, у меня были длинные туры и очень много концертов. За это время у меня накопился новый музыкальный материал, но с ним предстоит еще много работать, прежде чем он будет готов к выходу. Я на сто процентов не стану сейчас спешить и выпускать что-то на музыкальных носителях специально по случаю рождения дочери. Но у меня есть новые песни, которые я собираюсь показать публике в России.
То есть в Москве мы наверняка услышим ваши новые песни?
Да. С очень большой долей вероятности.
Кроме Москвы, вы впервые посетите Сочи. Вы знаете, что этот город был столицей зимних Олимпийских игр 2014 года?
Конечно, знаю. Я наблюдал телетрансляции с Олимпиады и мог оценить, насколько прекрасен этот город на Черном море. С большим интересом жду встречи с ним и надеюсь, что у меня будет достаточно времени основательно с ним познакомиться. Я вообще очень любознательный и обожаю города, где я раньше не был.
Анна и ребенок поедут с вами или останутся в Испании?
Мне бы этого очень хотелось, но пока мы еще не решили, поедут ли они со мной. Все-таки это будет еще не так скоро. Посмотрим.
Передайте Анне, что в России будут рады ее видеть.
Знаю, что вы болеете за мадридский «Реал», за молодежный состав которого играл вратарем когда-то ваш отец. В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» проиграл на своем поле английскому клубу. Каковы, по-вашему, шансы испанской команды пройти в следующий круг?
Я смотрел этот матч. «Реал» проиграл в Мадриде «Манчестер Сити» — 1:2. Все знают, насколько это сильная команда. Конечно, я болею за «Реал» и надеюсь, что в Англии они смогут исправить ситуацию, хотя сделать это будет чрезвычайно сложно. Но в футболе случается всякое, и мы совсем недавно видели, как команды отыгрывают три и даже четыре мяча. Все может случиться, тем более что «Реал» только что обыграл своего главного конкурента в Испании «Барсу» — 2:0. Значит, они в неплохой форме, и у них должно быть хорошее настроение.
Сейчас все говорят о Билли Айлиш. Как вы думаете, это действительно серьезное музыкальное явление или очередной подростковый идол, каких мы уже видели не раз, а «биллиайлишмания» вскоре пройдет?
Я думаю, она невероятна! Я лично ее большой фанат. У нее очень интересная музыка, она пишет великолепные тексты, мне нравятся ее голос и манера пения, она совершенно великолепна на сцене. Я думаю, что она пришла надолго и будет развиваться как автор и исполнитель. Еще раз повторю: я ее большой поклонник!
Последний вопрос. По традиции я задаю его в конце беседы всем артистам и музыкантам, с кем делаю интервью. Вы верите в Бога, в рай и ад, в жизнь после смерти?
Я верю в Бога, я верю в рай, но мне очень не хочется верить в ад! (Смеется).