11:26 (мск), источник: Lenta.Ru
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары из Винницы
На фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане обнаружили автографы туристок с Украины.
Посетитель нашел нацарапанную надпись «Лена Тамара Винница» и выложил соответствующее видео в группу Italy for me («Италия для меня») в Facebook.
Дата, когда была сделана запись, неизвестна. На фреске видны другие нацарапанные надписи, при этом фраза «Лена Тамара Винница» выглядит наиболее свежей. Ряд комментаторов выразили сомнение в том, что видео настоящее, однако автор предложил им прийти во дворец и убедиться в наличии надписи. Один из
Видео записано в станцах Рафаэля, расписанных художником вместе с учениками в 1508—1517 годах. Апостольский дворец — официальная резиденция Папы Римского.