12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка обнаружила на диване живую коалу (видео)
Милая незваная гостья.
Австралийка Самара Янг вернулась домой после двухдневного отсутствия и увидела на кожаном диване мирно отдыхающую коалу. Животное повисло на спинке, словно на дереве.
Непонятно, как коала забралась в дом, но она определенно чувствовала себя комфортно. Самара подумала, что
«Я просто сидела на диване рядом с коалой, потому что не хотела пугать ее или напрягать, расхаживая
Янг связалась с местным центром по спасению коал. Животное благополучно вернули в лес.
Анна Лысенко