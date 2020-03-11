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12:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийка обнаружила на диване живую коалу (видео)

Милая незваная гостья.

Австралийка Самара Янг вернулась домой после двухдневного отсутствия и увидела на кожаном диване мирно отдыхающую коалу. Животное повисло на спинке, словно на дереве.

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Непонятно, как коала забралась в дом, но она определенно чувствовала себя комфортно. Самара подумала, что кто-то решил над ней подшутить.

«Я просто сидела на диване рядом с коалой, потому что не хотела пугать ее или напрягать, расхаживая туда-сюда по дому», — рассказала она в комментарии журналистам.

Янг связалась с местным центром по спасению коал. Животное благополучно вернули в лес.

Анна Лысенко

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