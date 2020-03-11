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13:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Группа «Время и Стекло» распалась

Украинский музыкальный дуэт «Время и Стекло» объявил о распаде. Участница группы Надежда Дорофеева опубликовала видео с объяснениями в Instagram в среду, 11 марта.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера мы выпустили последний клип группы “Время и Стекло”. Это была наша большая, целая жизнь, это огромный отрезок пути, который сделал нас счастливыми», — заявила Дорофеева.

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«Мы просто продолжаем свой путь. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность продолжит путь дальше», — добавил Алексей Завгородний, выступающий под псевдонимом Позитив.

«Мы с Лешей @positiff поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло», — написала Дорофеева в посте.

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Артисты отметили, что 11 сентября состоится последний концерт коллектива.

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