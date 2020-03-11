14:22 (мск), источник: РИА Новости
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Согласно исследованию, большинство россиян не носят маски, так как считают, что они не защищают от вирусов, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий опросил своих пользователей, чтобы узнать, носят ли они маски и, если да, то в каких случаях. В исследовании приняли участие 1168 человек.
Подавляющее большинство — 93 процентов опрошенных — не носят: 78 процентов — уверены, что это никаким образом не спасает от вирусов, а 15 процентов — просто не смогли купить в аптеке.
Надевают маску всего семь процентов пользователей сервиса, принявших участие в опросе. Всегда в общественном транспорте ездят в ней четыре процента респондентов, два процента — используют ее в аэропорту и во время путешествий, и еще один процент респондентов надевают ее при каждом выходе их дома.