Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Последний генсекС чем пришёл и что растерял по пути Михаил Горбачёв
Фоторепортажи
38Подведены итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
20Президент РФ посетил парк «Остров мечты»
14:22 (мск), источник: РИА Новости

Российские туристы рассказали, почему они не носят маски

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Согласно исследованию, большинство россиян не носят маски, так как считают, что они не защищают от вирусов, сообщает Туту.ру.

Коронавирус Covid-19
Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:53 MSK, 11.03
118 582Инфицировано
4 262Скончалось
64 404Выздоровело
Источник: РИА Новости
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Сервис путешествий опросил своих пользователей, чтобы узнать, носят ли они маски и, если да, то в каких случаях. В исследовании приняли участие 1168 человек.

Подавляющее большинство — 93 процентов опрошенных — не носят: 78 процентов — уверены, что это никаким образом не спасает от вирусов, а 15 процентов — просто не смогли купить в аптеке.

Надевают маску всего семь процентов пользователей сервиса, принявших участие в опросе. Всегда в общественном транспорте ездят в ней четыре процента респондентов, два процента — используют ее в аэропорту и во время путешествий, и еще один процент респондентов надевают ее при каждом выходе их дома.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Читайте также
Следите за развитием темы Эпидемия коронавируса
 Из-за ослабления рубля подорожают импортные лекарства
АКРА заявила о близости России к финансовому кризису
Коронавирус Covid-19
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Таиланд ужесточил въезд для граждан 18 стран, в том числе России
В Москве ограничат массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек
ФАС признала незаконной рекламу «Арбидола» об эффективности против коронавируса
Путин: США хотят, чтобы Украина жила на российские деньги
В ЕЦБ предупредили об угрозе масштабного экономического шока
Россиян предупредили о резком подорожании авиабилетов
Силуанов: Россия готова к падению цен на нефть
Группа «Время и Стекло» распалась
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы Лены и Тамары
Иностранный блог собрал забавные видео о жизни в России
Здоровье
Плохая наследственность: гены, которые приводят к раку Банкир Олег Тиньков рассказал, что лечится в Великобритании от острой лейкемии. Как заранее понять, что у вас предрасположенность к раку?
Hi-Tech
В России появился складной смартфон за бешеные деньги Лучший вариант, если хотите выделиться.
Авто
Нефть подешевела. Что будет с ценами на бензин? Мы поговорили с экспертами и выяснили, как резкое падение цен на нефть отразится на стоимости топлива на российских автозаправках
Кино
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась со Скарлетт Йоханссон Актриса рассказала о громком предстоящем проекте Эвер
Новости партнеров
Ответь на вопросы. От тебя зависит, какой будет Конституция
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев 301
Муж практически не общается с дочкой. 171
Толстушки 157
Вопрос к тем, кто хорошо английским владеет, ну или любым другим языком 142
Леди
«Я всегда завидовала москвичам»: как я переехала в столицу Жительница Нижнего Новгорода – иллюстратор Кейт Иллюстрейт – решилась на эксперимент
Новости партнеров
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Пройди опрос - помоги улучшить Конституцию
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
В Конституцию предложили внести поправки о суверенности России
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь