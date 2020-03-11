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14:45 (мск), источник: РИА Новости

В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.

Источник: РИА Новости

«Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения», — уточнили в ведомстве.

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После рождения ребенка данные будут поступать в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если их нет, сертификат будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу.

Если женщина зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале.

Возможность подать личное заявление через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ также останется, добавили в министерстве. В таком случае сроки оформления сертификата на маткапитал будут сокращены с 15 до пяти рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра ПФР.

Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая «предоставляется гражданину автоматически, без его участия».

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