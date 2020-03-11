14:45 (мск), источник: РИА Новости
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила
«Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения», — уточнили в ведомстве.
После рождения ребенка данные будут поступать в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если их нет, сертификат будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу.
Если женщина зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале.
Возможность подать личное заявление через портал госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда, МФЦ также останется, добавили в министерстве. В таком случае сроки оформления сертификата на маткапитал будут сокращены с 15 до пяти рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра ПФР.
Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая «предоставляется гражданину автоматически, без его участия».