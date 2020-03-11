15:42 (мск), источник: ТАСС Наука
Ученые назвали наиболее эффективный метод борьбы с алкоголизмом
Им оказалась классическая программа «12 шагов», разработанная более 80 лет назад.
ТАСС, 11 марта. Медики из Стэнфорда сравнили эффективность самых популярных программ по борьбе с алкоголизмом и пришли к выводу, что лучше всего справляется с этой задачей классическая «12 шагов», которую разработали еще в конце 1930-х годов. Их исследование опубликовано в Cochrane Database of Systematic Reviews.
«Различные версии программы “12 шагов” одинаково эффективно помогали самым разным людям, в том числе молодежи, пожилым мужчинам и женщинам, пьющим ветеранам войн и гражданским, а также жителям пяти разных стран. Это говорит о том, что этот подход действительно работает», — считает один из авторов исследования, профессор Стэнфордского университета Кит Хамфрис.
Программы, которые основаны на методе «12 шагов» и используют аналогичный принцип групп взаимопомощи, считаются основным психотерапевтическим методом борьбы с наркоманией и алкоголизмом в США. По оценкам общества «Анонимные алкоголики», в начале 2017 года движение объединяло примерно 2 млн человек по всему миру. Оно было основано в 1935 году в американском штате Огайо.
Помимо «12 шагов», за последние несколько десятилетий в США и в других странах мира появились десятки других методик борьбы с алкоголизмом, начиная с «тяжелых» фармакологических подходов и заканчивая психотерапией, а также различными идеями сторонников альтернативной медицины или адептов различных религиозных сект.
Хамфрис и его коллеги сравнили эффективность этих методов в рамках масштабного обзора, который был подготовлен по правилам Кохрейновского сотрудничества — ведущей международной организации, которая оценивает и изучает эффективность различных лекарств, методов лечения и прочих медицинских технологий. В сборе и анализе данных участвовало свыше 130 ученых из Стэнфордского университета и других ведущих вузов мира. Исследователи изучили все доступные научные публикации на эту тему.
В общей сложности они нашли 35 научных работ, авторы которых проследили за тем, как различные версии программы «12 шагов», а также психотерапия и другие альтернативные подходы к борьбе с алкоголизмом влияют на поведение пациентов и вероятность повторного развития алкоголизма.
Проанализировав истории болезни свыше 10 тыс. бывших любителей выпивки, Хамфрис и его команда пришли к выводу, что программа «12 шагов» не только работает, но и почти всегда была более эффективной, чем ее альтернативы. В некоторых случаях, как отмечают исследователи, «12 шагов» превосходили конкурентов более чем в 1,5 раза.
Как предполагают исследователи, высокая эффективность этой программы связана с тем, что она ориентирована на социальные взаимодействия и эмоциональную поддержку, которую участники «Анонимных алкоголиков» оказывают друг другу.
Вдобавок ученые нашли свидетельства того, что бесплатные программы «Анонимных алкоголиков» снижали нагрузку на здравоохранительную систему, уменьшая общий уровень расходов на борьбу с последствиями развития алкоголизма. Исследователи считают, что это должно побудить власти всех стран с большим числом людей, которые страдают от алкогольной зависимости, использовать подобные методики для борьбы с этой вредной привычкой.