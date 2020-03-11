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16:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка обнаружила в комиссионном магазине картину Сальвадора Дали

Истинную ценность картины до нее никто не заметил.

Работница магазина подержанных вещей в Китти-Хок, в американском штате Северная Каролина, совершенно случайно обнаружила акварельную картину авторства Сальвадора Дали.

Продавщица Венди Хокинс рассказала журналистам, что заметила необычную работу со знакомой подписью среди десятков прочих на полу. Рисунок сразу показался ей подозрительным, поэтому с разрешения владельца магазина женщина отнесла находку экспертам на оценку.

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Изучив картину, специалисты подтвердили, что она является оригинальным акварельным рисунком Сальвадора Дали и была нарисована в 1950-х годах. Картина относится к серии из ста иллюстраций к «Божественной комедии» Данте Алигьери.

В 1950-х правительство Италии поручило Дали создать серию работ в честь празднования дня рождения Данте, но позже заказ отменили. Тем не менее, Дали настолько вдохновился этой идеей, что создал сто картин — по одной на каждую главу книги Данте, сообщает WAVY.

Найденную работу испанского художника-сюрреалиста владелец магазина в США продал за 1200 долларов.

Екатерина Гура

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