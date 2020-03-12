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08:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)

Венеция превратилась в город-призрак, спортивные состязания в мире проходят без зрителей, а доступ к мусульманским святыням в Мекке приостановлен. Это результат предосторожностей в связи с распространением коронавируса.

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В Италии карантин введен во всей стране. Приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты школы и университеты. Людям рекомендуют без необходимости не покидать домов.

Власти Саудовской Аравии впервые за 40 лет закрыли Каабу в Мекке. Пока неизвестно, когда снова откроют самую почитаемую святыню в исламе.

Эпидемия к настоящему времени затронула 108 стран. В России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Анна Лысенко

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