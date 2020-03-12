08:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Из-за коронавируса опустели крупнейшие города (фото)
Венеция превратилась в
В Италии карантин введен во всей стране. Приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты школы и университеты. Людям рекомендуют без необходимости не покидать домов.
Власти Саудовской Аравии впервые за 40 лет закрыли Каабу в Мекке. Пока неизвестно, когда снова откроют самую почитаемую святыню в исламе.
Эпидемия к настоящему времени затронула 108 стран. В России зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, из них два у граждан КНР, 17 у граждан России, вернувшихся из Италии, один у гражданина Италии.
Анна Лысенко