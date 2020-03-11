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16:30 (мск), источник: Интерфакс

Российские ученые рассказали о способах обмануть детектор лжи

Один из методов — воображать эротические сцены во время прохождения теста на полиграфе.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — Систему распознавания лжи с помощью полиграфа нельзя воспринимать всерьез, поскольку его легко обмануть, убеждены российские ученые.

Я бы хотел подсказать, как его можно обмануть. Наиболее просто это сделать молодым людям, представляйте эротические сцены. Ваши эмоции затмят любые реакции на вопросы и ответы. Людям постарше можно положить кнопку в ботинок и периодически нажимать ее, чтобы было больно. Будет то же самое.
Святослав Медведев
Главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации петербургского Института мозга человека им. Бехтеревой

По словам ученого, вызванные такими способами эмоции и ощущения будут гораздо сильнее, чем реакции человека, на основании которых по результатам теста будет решено, правду он говорил или нет.

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Заведующий лабораторией нейробиологии программирования действий института Юрий Кропотов добавил, что нейрофизиологи сегодня четко понимают, как работают детекторы лжи и как их обмануть и призвал не воспринимать всерьез телешоу, в которых применяется полиграф для выяснения правды.

Главный научный сотрудник лаборатории нейровизуализации института Татьяна Черниговская вслед за Коропотовым призвала аудиторию в целом скептически относиться к научно-популярным шоу.

«Из телевизора и интернета валит масса как бы научной информации, но большая ее часть ничего общего с реальностью не имеет. К тому, что несется из научно-популярной среды, относитесь с большим скепсисом, перепроверяйте, кто это сказал, специалист или кто-то, кто себя таким считает. Оттуда идет информация, которая выглядит как правда, но это фейк, и это опасно», — предупредила Черниговская.

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