16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как айсберги выглядят под водой (фото)
С этой стороны они выглядят совсем иначе.
Немецкий фотограф Тобиас Фридрих с 2007 года специализируется на подводной съемке. Он часто плавает в тропических местах, снимая рыб и других морских существ, но в 2018 году он впервые попал в Арктику, где открыл для себя совершенно новый подводный мир.
Во время поездки в Гренландию Фридрих сфотографировал айсберг с непривычного ракурса — снизу.
Фридрих надеется, что его снимки помогут повысить осведомленность о последствиях глобального потепления.
Екатерина Гура