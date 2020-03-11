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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал, как айсберги выглядят под водой (фото)

С этой стороны они выглядят совсем иначе.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Немецкий фотограф Тобиас Фридрих с 2007 года специализируется на подводной съемке. Он часто плавает в тропических местах, снимая рыб и других морских существ, но в 2018 году он впервые попал в Арктику, где открыл для себя совершенно новый подводный мир.

Во время поездки в Гренландию Фридрих сфотографировал айсберг с непривычного ракурса — снизу.

Это зрелище и масштаб его настолько поразили, что он начал регулярно возвращаться в холодные арктические воды в поисках новых ледяных гигантов.

Фридрих надеется, что его снимки помогут повысить осведомленность о последствиях глобального потепления.

Екатерина Гура

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