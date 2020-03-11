16:56 (мск), источник: РИА Новости
Туры в Таиланд значительно подешевели
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Продажи туров в Таиланд, одну из самых популярных у россиян стран
В числе главных причин увеличения активности туристов эксперты называют: смещение очагов роста коронавирусной инфекции из Азии в Европу и низкие цены на направлении.
«Как только туристы увидели, что тур в Таиланд можно купить за 45 тысяч рублей на двоих, а не как раньше — за 90 тысяч рублей, накинулись на него, как на вкусные горячие пирожки», — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств.
Согласно данным из систем
Средняя стоимость реально купленного тура сейчас составляет 69 тысяч рублей, в январе было более 85 тысяч.
Эксперты поясняют, что привлекательные цены дают только компании, владеющие собственной чартерной перевозкой для того, чтобы заполнить борта.